Mitglieder des VfL Neu Büddenstedt zahlen ab April mehr

Büddenstedt. Der Kassierer des VfL Neu Büddenstedt, Bernhard Nebel, hat in der Jahressitzung des Vereins über ein Ergebnis-Minus informiert.

Ein weiteres Jahr gleichbleibender Beiträge sei unverantwortlich. Daher habe der Vorstand Ende Januar eine Beitragserhöhung beschlossen. Sinkende Mitgliederzahlen bei gleichzeitig höheren Übungsleitervergütungen könnten ansonsten nicht mehr kompensiert werden. Für einen Mindestlohn seien qualifizierte Übungsleiter nicht zu finden, heißt es in der Mitteilung.

So soll ab 1. April ein sogenannter „Aktivbeitrag“ gelten. So ändere sich für erwachsene Mitglieder, die zwar aufgrund des Vereinsprogramms einer Sparte zugeordnet sein müssten, aber tatsächlich passiv seien, nichts. Der monatliche (Grund-)Beitrag von 6,50 Euro bleibe unverändert. Aktive Mitglieder zahlten zusätzlich zum Monatsbeitrag einen einmaligen Abteilungsbeitrag von 2 Euro im Monat. Dabei sei egal, in wie vielen Abteilungen sie sportlich aktiv seien.

Für die Handballer habe der Gesamtvorstand einen Abteilungsbeitrag in Höhe von 7 Euro beschlossen. Der Monatsbeitrag für Kinder bleibe mit 4 Euro ohne zusätzlichen Aktiv- bzw. Abteilungsbeitrag bestehen.

Im Jahresrückblick 2019 zeichneten Vorstand sowie Übungs- und Abteilungsleiter ein funktionierendes sportliches Vereinsleben, heißt es weiter. Engagierte Übungsleiter seien das Herz eines jeden Vereins. Diesbezüglich habe der VfL einige Herausforderungen bestehen müssen. So habe Barbara Pinkernelle nach 37 Jahren ihre Übungsleitertätigkeit im Bereich Kinder- und Frauenturnen beendet. Nun wurde ihr die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Mit Anne Pieper (Kinderturnen), Erika Rackwitz (Funktionstraining) und Jaqueline Hallmann (Ausdauer- und Krafttraining) seien Übungsleiter gewonnen worden.

Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurde Stefanie Samp geehrt. Seit

20 Jahren sind Ingeburg Hecht, Brigitte Pinkernelle und Tanja Maitre dabei. Stolze 50 Jahre im Verein ist Liselotte Böer, seit 70 Jahren ist das Ehrenmitglied Helga Bögelsack dabei.

In diesem Jahr feiert der VfL

70. Geburtstag. Genaue Formalitäten für dieses Jubiläum sollen noch abgestimmt werden.