Waldexperte Weber in Velpke: „Windwurf ist Segen für den Wald“

Der Familienbaum in der Velpker Schweiz bleibt stehen, zumindest der Teil, der dem Sturmtief Sabine nicht zum Opfer gefallen ist. So erklärte es Stefanie Wilke von der Verwaltung im Velpker Rathaus auf Anfrage unserer Zeitung. Am Montagmittag war sie demnach mit Experten der Landesforsten und eines...