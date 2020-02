Museumsverein Grasleben hat einen neuen Vorstand

Grasleben. Der Verein Markgrafscher Hof in Grasleben hat sich rechtzeitig vor dem Beginn der neuen Museumssaison neu aufgestellt.

Bedingt durch den vorzeitigen Rückzug dreier Vorstandsmitglieder von ihren Ämtern besetzte der Grasleber Museumsverein auf seiner Mitgliederversammlung bei Nachwahlen die entsprechenden Posten neu.

Neue Vorsitzende ist Gabriele Lohrengel, neue Schriftführerin Regine Wantier und neuer Kassenwart Marcel Luckstein. Der Posten des Museumswartes wurde mit Willy Pawolleck wieder besetzt. Martina Döring konnte als Beisitzerin gewonnen werden, Heinrich Lohrengel als stellvertretender Vorsitzender und Gabriele Hasenfuss als Beisitzerin vervollständigen den Vorstand.

Mit frischem Schwung und neuen Ideen startet der Verein in die anstehende Saison. Am 1. März lädt der Markgrafsche Hof in Grasleben wieder zum Besuch seiner Ausstellungen „Geschichten von Hof, Dorf und Salz“ und „100 Jahre Salzstreuer“. Auch die Kaffee- und Trödelstube sind geöffnet. Bis auf Oster- und Pfingstsonntag und die Monate Juli und August freut sich das Museumsteam immer sonntags von 14.30 bis 17 Uhr auf seine Besucher.