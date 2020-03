Logistikzentrum Barmke – verhaltener Beifall bei Bürgern

Der US-Versandriese Amazon plant ein Logistikzentrum an der A 2 zwischen Barmke und Rennau, bestätigt dies aber offiziell noch nicht. Gleichwohl: Das Projekt stößt weitgehend auf Zustimmung in den betroffenen Dörfern. Jedenfalls äußerte Timo Dörschlag, Sprecher einer Bürgerinitiative, die einst gegen die Ausweisung eines Gewerbegebiets mobil gemacht hatte: „Wir begrüßen das Konzept.“ Es sei definitiv besser als das, was zuvor auf dem...