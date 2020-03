Flechtorfs Störche sollen Namen bekommen

Seit einigen Jahren steht auf dem Grundstück von Helmut Bauwe in Flechtorf ein Storchennest. Auch in diesem Jahr ist das Nest wieder von einem Storchenpaar bewohnt. „Es ist schön, dass es angenommen wird“, freut sich Bauwe.

„Von Flechtorfern werde ich immer wieder angesprochen, wie das Storchenpaar denn eigentlich heißt. Und da ist die Idee gereift, den beiden einen Namen zu geben“, sagt Gemeindebürgermeister Andreas Busch. Auch Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn freut sich über die tierischen Einwohner: „So ein Storchenpaar im Ort ist schon etwas Besonderes.“

Daher rufen die Gemeinde Lehre und der Ortsrat Flechtorf jetzt dazu auf, Namensvorschläge einzureichen. Bis zum 20. März sind Namensnennungen möglich – per E-Mail an stab@gemeinde-lehre.de oder bei Julian Sprenger, (05308) 699-22, im Rathaus. Es sollte, so teilt es Busch mit, unbedingt je ein männlicher und ein weiblicher Name genannt werden. Der Ortsrat wird drei Namenspärchen auswählen. Es gibt übrigens Gutscheine zu gewinnen.