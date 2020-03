Landkreis, DRK und Helios-Klinik errichten Corona-Testzentrum

Angesichts der jüngsten Entwicklungen zur Covid-19-Erkrankung richten die Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt, der Landkreis Helmstedt und das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Helmstedt ein Corona-Testzentrum ein. Dies wird auf dem Gelände der Helios Klinik Helmstedt ab Freitag, 20. März, bis auf weiteres täglich jeweils von 8 bis 16 Uhr als eine ambulante Corona Teststelle den Betrieb aufnehmen.

Im Testzentrum können ab Freitag Patienten getestet werden, bei denen ein begründetes Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus besteht. Das Zentrum befindet sich in einem DRK-Zelt auf dem Storchenparkplatz, direkt vor dem Klinikeingang. Es werden jedoch nur akute Verdachtsfälle getestet, die sich zuvor beim Gesundheitsamt unter der Telefonnummer (0 53 51) 121-1415 oder 1212 - 1490 angemeldet haben.

Bei der Anmeldung erfolgt zunächst eine telefonische Beratung, ob überhaupt ein solcher Verdachtsfall vorliegt. Das ist insbesondere der Fall, wenn Symptome vorliegen und ein unmittelbarer Kontakt zu einem Infizierten oder ein Aufenthalt in Risikogebieten stattgefunden hat.

Vor Ort befindet sich die Anlaufstelle, bei der die Verdachtsfälle einen Laufzettel bekommen, mit dem sie Einlass in den Abstrichbereich des Testzentrums erhalten. Dort werden die Abstriche von Krankenhausärzten genommen und an die Labore zum Test auf das Virus verschickt. Die Ergebnisse werden dann wieder an das Gesundheitsamt versandt. Von dort erfolgt die Information an die Betroffenen. Dies kann je nach Auslastung der Labore derzeit bis zu vier Tage dauern.

Inzwischen gibt es im Landkreis Helmstedt neun Corona-Infizierte. Eine Konzentration der Fälle auf einzelne Städte und Gemeinden ist dabei nicht zu beobachten. Das Gesundheitsamt steht mit allen Infizierten und deren unter Hausquarantäne gestellten Kontaktpersonen in täglicher telefonischer Verbindung. Die Betroffenen seien durchweg einsichtig und zeigten sich sehr kooperativ, heißt es in der Mitteilung des Landkreises.