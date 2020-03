Neuer Chefarzt für Gynäkologie in Helmstedt

Haydar Altamimi hat zum 1. März die chefärztliche Leitung der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe an der St.-Marienberg-Klinik Helmstedt übernommen. Er folgt auf Dr. Hans-Jürgen Richter, der an die Helios-Klinik Jerichower Land wechselt, wie das Helios-Klinikum mitteilt.

Altamimi schloss sein Studium 1997 in Syrien ab. 2003 machte er seinen Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe in Deutschland. Von 2012 bis 2018 war er stellvertretender Abteilungsleiter in Bad Kreuznach, woraufhin er 2018 bis 2019 als kommissarischer Chefarzt in der Helios-Klinik Cuxhaven arbeitete. Zuletzt war er an der Helios-Klinik Jerichower Land als Chefarzt beschäftigt. „Ich freue mich sehr darauf, die bestehenden Strukturen zu gegebener Zeit zu verbessern und anzupassen“, sagt der neue Chefarzt. red