Mann flieht aus Maßregelvollzug Königslutter – Polizei fasst ihn

Das Awo-Psychiatriezentrum in Königslutter.

Nach einer etwa zweieinhalbstündigen Suche hat die Polizei Königslutter am Montagabend einen 31-jährigen Mann aus Hannover festgenommen, der aus dem Maßregelvollzug des Awo-Psychiatriezentrums in Königslutter entkommen war.

Patient greift Pfleger an und flüchtet Richtung Bahnsteig

Wie die Beamten mitteilten, wurde der Ausbruch gegen 20.30 Uhr gemeldet. Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann zunächst einen Pfleger tätlich angegriffen – danach gelang dem Patienten die Flucht.

Sechs Polizisten suchten in drei Funkstreifenwagen nach dem Mann – unter anderem auch am Königslutteraner Bahnhof. Sie vermuteten richtig, dass er den Zug um kurz vor 23 Uhr in Richtung Braunschweig nehmen wollte.

Als der 31-Jährige die Beamten erblickte, flüchtete er über die Gleise. Doch die Beamten schnitten ihm den Weg ab, so dass er ihnen in die Arme lief und die Festnahme gewaltfrei endete.

Ein Beamter verletzte sich bei der Aktion leicht, war aber weiterhin dienstfähig. Der Patient wurde im Anschluss erneut ins Psychiatriezentrum gebracht.

Zuvor bat die Polizei die Menschen im Stadtgebiet Königslutter, keine fremden Personen als Anhalter mitzunehmen. Ein Beamter des Polizeikommissariats Königslutter sagte auf Nachfrage: „Wir müssen davon ausgehen, dass der Mann eventuell nicht ungefährlich ist.“ Laut Polizei ist er einschlägig vorbestraft. Weshalb er konkret in Königslutter einsitzt, sei aber nicht bekannt. red