Autounfall in Emmerstedt: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der Hauptstraße in Emmerstedt zu einem Unfall. Der Fahrer prallte gegen einen Baum und wurde eingeklemmt. Am Mittag meldete die Polizei seinen Tod.

Emmerstedt. Ein Autounfall in Emmerstedt endete am Mittwoch tödlich. Der Mann aus dem Kreis Börde war von der Hauptstraße abgekommen und in einen Baum gekracht.

Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang hat sich am frühen Mittwochmorgen auf der Hauptstraße in Emmerstedt ereignet: Ein Pkw prallte in einen Baum an der Bushaltestelle in Höhe der Straße Neue Siedlung. Der 40-jährige Fahrer aus dem Landkreis Börde starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Unfallursache bislang ungeklärt

Aus bislang ungeklärter Ursache war der Mann von der Fahrbahn in Richtung Ortsmitte abgekommen und touchierte eine Straßenlaterne. In der Folge geriet der 40-Jährige in den Gegenverkehr, überfuhr zwei Verkehrsinseln, streifte zwei Bäume und krachte anschließend in einen weiteren Baum.

Laut Polizei war der Aufprall derart heftig, dass Teile des Pkws abgerissen wurden und mehrere Meter weiter auf der Fahrbahn verteilt lagen.

Schwerverletzter muss aus Auto befreit und mit Drehleiter gerettet werden

Der Mann war bei Eintreffen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst nicht ansprechbar und in seinem stark deformierten Auto eingeklemmt. Die Rettungskräfte entfernten Dach und Türen des Renaults, um den Mann möglichst schonend mit einer Drehleiter aus dem Wagen zu heben.

Sanitäter fuhren den schwer verletzten Autofahrer anschließend ins Helmstedter Klinikum, wie Feuerwehrsprecher Alexander Weis mitteilte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Hauptstraße in Emmerstedt zeitweise gesperrt

Nach der Rettung des Verletzten wurde die Fahrbahn geräumt und der Polizei übergeben. Die Hauptstraße in Emmerstedt war für mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. red

Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Auto befreien. Foto: Markus Brich