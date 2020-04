Zeitzeugin: „Der Krieg ging zu Ende: Das war eine Erlösung“

Es ist an diesem Samstag 75 Jahre her: Am 11. April 1945 befreiten US-Truppen Lehre Einen Tag später wurde die damalige Heeresmunitionsanstalt Muna kampflos übergeben. Anlässlich dieses Jubiläums sollten in diesen Tagen gleich mehrere Gedenkveranstaltungen stattfinden – darunter eine...