Saalsdorf sucht neue Bewohner

Am Lehmkuhlenweg in Saalsdorf sollen 13 Grundstücke erschlossen werden. Dafür sucht der Bahrorfer Ortsteil noch Bauwillige.

Die Samtgemeinde Velpke wächst in allen Mitgliedsgemeinden. Aus Sicht der Verwaltung im Velpker Rathaus ist dabei besonders dieser Aspekt erfreulich: Demnach geht das Bauland weg wie warme Semmeln. Das zumindest erklärten die Fachbereichsleiterin Stefanie Wilke und Verwaltungschef Rüdiger Fricke bei einem Pressetermin in dieser Woche. Lediglich das geplante Baugebiet in Saalsdorf braucht demnach noch etwas Starthilfe. 13 Bauplätze warten dort auf Bauwillige, damit auch Saalsdorf wachsen kann.

Die Lage könnte für Menschen, die das Land lieben, kaum schöner sein. In der Allerniederung gelegen, am Rande des Dörfchens Saalsdorf, mit Anbindung nach Bahrdorf über Altena, umgeben von Wiesen und Feldern liegt das Stück Land, aus dem das Baugebiet „Lehmkuhlenweg“ werden soll. Viel Autoverkehr gibt es dort nicht, dafür aber die Ruhe des Dorfes. „Wir haben seit Jahren einen Storch“, wirft Rüdiger Fricke schmunzelnd ein. Tatsächlich ist der Storch ein Stück dörfliche Identifikation. Entlang des Lehmkuhlenweges steht noch eine 20-Kilovolt-Überland-Stromleitung. Vor Jahren, so Fricke, der selber in Saalsdorf lebt, sei darin ein Storch verendet. Das kann künftig nicht mehr passieren: „Im Zuge der Baugebietserschließung wird die Leitung unter die Erde gelegt.“ Zwischen 600 und 900 Quadratmeter groß sollen die Grundstücke werden. Einen konkreten Preis könne man noch nicht nennen, so Fachbereichsleiterin Stefanie Wilke. Gleichwohl nehme man Vormerkungen für das Baugebiet entgegen. Es soll von der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) erschlossen und vermarktet werden. Interessenten könnten sich bei der Samtgemeinde melden. Die Erschließung soll demnächst beginnen. Erste Häuser dürften dann spätestens im Oktober gebaut werden, meint Stefanie Wilke. Besondere Vorschriften gebe es für die Neu-Saalsdorfer nicht. Lediglich die Gebäudehöhe habe man auf 7,50 Meter festgelegt. „Damit passen sich die Häuser gut in die Umgebungsbebauung ein“, so Wilke. Es gehe um den Erhalt des dörflichen Charakters. Man habe in Saalsdorf in aller Regel keine höheren Häuser, anders als etwa in Danndorf. Ansonsten aber wolle man den Bauwilligen keine einengenden Vorschriften machen, die über die allgemein gültigen gesetzlichen Vorschriften hinausgehen. Wer nach Saalsdorf zieht, wählt bewusst das ländliche Leben, muss aber nicht vollkommen auf Infrastruktur verzichten. Gerade erst sind die Bushaltestellen an der Weferlinger Straße im Dorfe im Rahmen des Bushaltestellenkonjunkturprogramm erneuert worden, aber: Der Öffentliche Personennahverkehr bedürfe einer Optimierung, fordert Rüdiger Fricke. Mit der Modernisierung der Bushaltestellen sei der erste Schritt gemacht.