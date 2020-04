Neues Konzept der Paläon GmbH für Forschungsmuseum Schöningen

Über das große mediale Echo auf den Fund des rund 300.000 Jahre alten Wurfstocks am Forschungsmuseum Schöningen (wir berichteten) freut sich Bürgermeister Malte Schneider. „Die Geschichtsbücher müssen erneut neu geschrieben werden und der Fund hilft uns, unsere Vorfahren deutlich besser kennenzulernen. Auch wird erneut die überragende Bedeutung der Grabungsstelle Schöningen deutlich und bringt Schöningen weltweit in aller Munde.“

Da in der Vergangenheit die Besucherzahlen im Forschungsmuseum Schöningen leider stark eingebrochen seien, „wünschen wir uns hier vor Ort sehr, dass dort wieder Leben einkehrt“, betont Schneider. Es würde ihn freuen, „wenn das Landesamt für Denkmalpflege diesen erneuten sensationellen Fund zum Anlass nehmen würde, dem Forschungsmuseum die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die es verdient.“

Die Mitarbeiter des Forschungsmuseums waren laut Schneider in der Vergangenheit fantastischer Botschafter, nicht nur zur Vermittlung von Wissen, sondern auch für Schöningen. „Es muss gelingen – und hier appelliere ich ganz stark an das Landesamt und Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler -, den Ausstellungsbetrieb des Forschungsmuseums wieder mit Leben zu füllen.“

Daran mitwirken soll künftig auch wieder die Paläon GmbH, die bis Mitte vergangenen Jahres Betreiberin der Einrichtung war. Sie hat inzwischen ein „innovatives Konzept“ vorgelegt, mit dem sie in enger Kooperation mit dem Landesamt und den Senckenberg-Wissenschaftlern Ausstellungen entwickelt und diese dann zunächst an das Land Niedersachsen und später an andere Museen in Form von Wanderausstellungen verleihen will. Ein weiteres Aufgabenfeld der Gesellschaft, an der der Förderverein Schöninger Speere mit 50 Prozent beteiligt ist sowie die Stadt Schöningen und der Landkreis Helmstedt mit je 25 Prozent, sollen Beratungsdienstleistungen sein, die sie für den Projektträger der Studie „Wildnis wagen“, die Niedersächsische Stiftung Kulturlandschaft, erbringt.

Das Papier liegt aktuell den Schöninger Ratsmitgliedern zur Beratung vor, mit einem positiven Beschluss wäre demnach ein Zuschuss von 40.000 Euro an die Paläon GmbH verbunden. Einen Zuschuss in gleicher Höhe müsste auch der Landkreis Helmstedt beitragen.

Der Schöninger Verwaltungsausschuss hat dafür bereits grünes Licht gegeben. Laut Bürgermeister Malte Scheider besteht dazu im Rat der Stadt „noch Gesprächsbedarf, da einige Fragen noch zu klären sind“. Er hofft, dass die erforderlichen Abstimmungen so zeitnah wie möglich vorgenommen werden können.