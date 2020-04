Waldstück an der B244 bei Helmstedt brennt nachts

Eine Fläche von circa 1500 bis 2000 Quadratmetern Untergehölz stand in der Nähe der Autobahnauffahrt Helmstedt-West in Flammen.

Die Feuerwehren Helmstedt, Grasleben und Mariental haben am Freitag zwischen zwischen 0.10 und 1.35 Uhr ein Feuer im Untergehölz eines Waldstücks an der Bundesstraße 244 bei Helmstedt gelöscht, teilt die Polizei mit.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte laut Mitteilung einen Brandgeruch in dem Bereich der Autobahnauffahrt Helmstedt-West in Richtung Berlin gemeldet. Eine Fläche von circa 1500 bis 2000 Quadratmetern stand in Flammen, so die Feuerwehr.

Die Ursache des Feuers sei noch unklar. Die Brandexperten der Polizei Helmstedt haben die Ermittlungen übernommen, schreibt die Polizei.