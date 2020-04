Zu den beliebten Bräuchen in der Fastenzeit der Muslime gehört es, sich am Abend in großer Runde zum Fastenbrechen zu treffen. Nur eines der Rituale, das für Muslime in dieser Zeit wegfällt.

Am Freitag hat der Ramadan begonnen, aber nichts ist, wie normalerweise. Für Nuray Sahin, die Vorsitzende der türkisch-islamischen Gemeinde in Königslutter, „ein komisches Gefühl“, denn: „Die Gemeinschaft fehlt.“ Die Rituale in der geschlossenen Moschee fehlen ihr. Dazu gehört beispielsweise das gemeinsame Abendgebet in der Moschee nach dem Fastenbrechen. „Normalerweise machen wir es so, dass die Betenden Wasser und eine Dattel bekommen, um nach dem Bittgebet des Imams das Fasten zu beenden. Das findet natürlich nicht statt“, beschreibt sie. Oder das gemeinsame Essen an den Wochenenden.

Samstags und sonntags gibt die Gemeinde während des Ramadans eigentlich ein eigens vorbereitetes Essen zum Fastenbrechen aus. Normalerweise ein großes Zusammentreffen. Das fällt aus. Ebenso, sich Gäste zum Abendessen nach Hause einzuladen. Der wichtige Aspekt gerade auch während der Fastenzeit zu geben und dabei vor allem die Armen im Blick zu haben, könne also kaum erfüllt werden. „Die Vorfreude auf diese Zeit ist kaum da“, findet deshalb Nuray Sahin.

Weil das gemeinsame Beten ein wichtiger Aspekt für Muslime sei, sei es anfangs sehr schwer gewesen, die Schließung der Moschee durchzusetzen. „Es ist traurig, aber wir mussten wirklich die Türen abschließen, damit die Leute nicht mehr kommen“, beschreibt sie.

Um dennoch irgendwie zusammenkommen zu können, hat die Gemeinde neue Wege eingeschlagen. So gebe der Imam per Videotelefonie zweimal in der Woche Unterricht für die Schüler. Oder spreche das wichtige Freitagsgebet auf der eigenen Facebook-Seite. „Das funktioniert ganz gut, auch wenn wir anfangs vor allem den Älteren erklären mussten, wie das funktioniert. Dennoch sind die Zugriffe nicht so groß, wie normalerweise“, hat Sahin festgestellt.

Sie selbst informiere alle regelmäßig über die neuesten Entwicklungen. Unterlagen könnten sich die Gläubigen in der Moschee abholen oder sie bringe sie selbst zu ihnen. Anfangs habe es beispielsweise Irritationen über Empfehlungen gegeben, Muslime sollten aufgrund der Corona-Pandemie nicht fasten. „Niemand kann einem das verbieten, das muss jeder für sich selbst wissen“, lautete Sahins Aussage.

Neben den veränderten Abläufen im Ramadan, haben die Beschränkungen und Absagen von Festen auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Gemeinde. Durch den Verkauf von Speisen beim eigenen Frühlingsfest oder beim Domfest sammele die Gemeinde Gelder, die sie wieder investiere. Auch Spenden gebe es derzeit nicht. „Wir haben gerade eine Großbaustelle und renovieren die Räume, in denen die Waschungen vor dem Gebet stattfinden. Da passiert zur Zeit natürlich nichts mehr“, berichtet die Vorsitzende. Auch deshalb hoffe sie auf eine baldige Normalisierung.