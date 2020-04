Helmstedter Netzwerk bietet „Nummer gegen Kummer“

Auch und vor allem das bedeutet die Corona-Krise: Kinder dürfen nicht mehr oder noch nicht in die Kita und Schule, viele Erwachsene sollen im Home-Office arbeiten oder müssen in die Kurzarbeit gehen. Diese soziale Isolation verlangt viel von uns allen, von einigen aber noch mehr. Plötzlich sitzen Eltern und Kinder auf engstem Raum, manchmal zu viert, manchmal zu sechst.

Für alle, die in dieser Situation Hilfe suchen, gibt es viele Online- oder telefonischen Angebote. Auch der Landkreis Helmstedt und die Erziehungsberatungsstelle für den Landkreis Helmstedt bieten täglich eine telefonische Sprechstunde an. Überdies kooperiert der Landkreis Helmstedt nun mit dem Verein „Nummer gegen Kummer“. Mit einer landkreisweiten Kampagne in Form von Großflächenwerbung will das Netzwerk Frühe Hilfen des Landkreises Helmstedt über diese Beratungsmöglichkeiten für Eltern informieren.

Das Elterntelefon ist unter (0800) 11 10 550 in dieser besonderen Krisensituation montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und dienstags und donnerstags sogar von 9 bis 19 Uhr kostenfrei und anonym erreichbar. Auch Online-Beratungen per Chat oder E-Mail sind jederzeit möglich unter bke-elternberatung.de.

Eine Sammlung von weiteren wichtigen Notfall-Telefonnummern ist außerdem bereits auf der Internetseite des Landkreises Helmstedt zu finden unter www.helmstedt.de > Jugend & Soziales, viele weitere Hilfsangebote sind auch unter www.elternsein.info gelistet.

Informationen zum Netzwerk Frühe Hilfen und Vermittlung zu weiteren Hilfen sind per Mail anzufordern unter fruehe-hilfen@landkreis-helmstedt.de oder bei der Netzwerkkoordinatorin Carina Weferling unter Telefon (0 53 51) 121 13 55.