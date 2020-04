Für Helmstedts Gymnasialschüler gilt: „Lernen zu Hause“

Noch hat die Schulleitung des Helmstedter Bötschenberg-Gymnasiums knapp zwei Wochen Zeit, sich auf den Unterricht mit anwesenden Schülerinnen und Schüler vorzubereiten. Im kleinen verantwortlichen Kreis – im Team von Rektor Friedrich Jungenkrüger – berät man sich, wie der Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 16. April umzusetzen ist.

Um den schuleigenen Hygieneplan an den „Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona“ anzupassen, sind die Lerngruppen bereits entsprechend eingeteilt, und auch die Klassen- und Kursräume wurden unter Einhaltung des Mindestabstands umgeräumt. Entsprechende Kennzeichnungen der Laufwege werden vorgenommen und auch die Aufsichten werden eingeteilt, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Darüber hinaus stellt der Förderverein des Gymnasiums am Bötschenberg (GaBö) allen Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften kostenlos eine Mund-Nasen-Bedeckung zur Verfügung, um so noch mehr für die Sicherheit und Gesundheit aller an Schule Beteiligten zu sorgen.

Im ersten Schritt wird ab 11. Mai der zwölfte Jahrgang, der im nächsten Jahr sein Abitur macht, wieder im Schulgebäude unterrichtet. Es folgen wochenweise (ab 18. Mai) die neunten und zehnten Klassen, ab 25. Mai die Jahrgänge 11, 8 und 7 und schließlich die unteren Stufen der Sekundarstufe 1, die Kinder der 5. und 6. Klassen. Für diese letzte Phase hat das Ministerium in Hannover als zeitliche Vorgabe lediglich angegeben: Ende Mai bis Mitte Juni. Da sind also weitere Erlasse abzuwarten.

Was aber bereits seit einer Woche läuft, sind digitale Unterrichts-Angebote. Dazu hat die Schulleitung des GaBö ein Schreiben an alle Kollegen, Eltern und Schüler versandt. Darin heißt es auszugsweise: „Das ,Lernen zu Hause’ wird über den schuleigenen Server realisiert. In unserem Falle ist das IServ. Jede Lerngruppe wird in digitaler Form von den Lehrkräften mit Aufgaben und Material versorgt und auch die Rückmeldung und Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern wird über diesen Server durchgeführt. Seit April steht der Schule auf diesem schuleigenen Server das neue Modul der Videokonferenz zur Verfügung, welches intensiv für die Kommunikation und den Austausch genutzt wird. Jede Lehrkraft steht aber auch telefonisch mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt, um ein Maximum an Unterstützung und Hilfestellung zu erreichen.“

Oberstufenkoordinatorin Nicole Neuschulz hebt hervor, dass das Gymnasium am Bötschenberg die erste iPad-Schule im Landkreis Helmstedt sei und somit alle Schülerinnen und Schüler der achten bis zehnten Klassen über ein digitales Endgerät verfügen. „Weiterhin wird den Schülerinnen und Schülern, die über kein digitales Endgerät verfügen, dieses von der Schule zur Verfügung gestellt.“