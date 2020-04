So läuft in Corona-Zeiten der Unterricht in Schöningen

Die Schulen im Landkreis öffnen wieder. Doch wie läuft Unterricht im Ausnahmezustand ab? Die Schöninger Eichendorffschule gewährt einen umfassenden Einblick. Und der beginnt sogleich mit einem Schlüsselerlebnis: Denn der Zugang zur Hauptschule ist verschlossen. Wer sie betreten will, dem muss eine Lehrkraft zunächst die Tür aufschließen.

„Dafür haben wir eigens einen Türdienst geschaffen, damit wir den Zugang kontrollieren können“, erklärt Schulleiterin Gabriela Ruhe die erste von vielen zusätzlichen Sonderaufgaben, die das Kollegium nun täglich stemmen muss, um den vom Kultusministerium vorgegebenen zehnseitigen „Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ umzusetzen. Um Begegnungen auf das Mindestmaß zu reduzieren, werden die einzelnen Klassen morgens sogar durch verschiedene Eingänge in die Schule gelassen.

Um die Hygienevorgaben des Kultusministeriums zu erfüllen, haben Schulleiterin Gabriela Ruhe und ihr Kollegium ein ausgeklügeltes Prozedere entwickelt, der sogar die Benutzung der Sanitäranlagen regelt. Foto: Markus Brich

Die Wiederaufnahme des Unterricht setzt ein organisatorisches Mammutprogramm voraus. Mit Klebestreifen sind in allen Gängen Abstandsmarkierungen aufgebracht, ein ausgeklügelter Plan regelt das Prozedere von der Belegung der Klassenräume, den versetzten Pausen, den Besuch der Sanitärräume unter Aufsicht bis hin zur Reinigung der Räume. Die einzelnen Klassen kommen in Gruppen täglich wechselnd zum Unterricht, ja sogar für die Lehrkräfte gibt personalisierte Kreide.

Gleich in der Eingangshalle wird klar: Nicht alle Schüler haben die Möglichkeit zuhause das Internet für das Lernen nutzen. An langen Tischen liegen deshalb stapelweise Aufgabenzettel bereit. „Wer analog lernen muss oder will, holt sich hier seine Aufgaben und gibt sie später wieder ab“, erläutert die Schulleiterin.

Lernen ohne Lehrkraft und Klassenzimmer? Klappt das überhaupt? Die Antwort geben Kiara Höltgebaum (13), Lasse Bache (14), Timothy Goos (12), Devin Schetter (13), Eric Gakenholz (13) sowie Mutter Carola Tomkowiak. Unser Gespräch findet im großen Kunstsaal statt, mit Mundschutz, an einzelnen Tischen sitzend, die mit großem Abstand weit verteilt im Raum stehen.

„Wir haben zuerst eine Whatsapp-Gruppe gegründet und dort geklärt, wie der Unterricht laufen kann“, berichtet Kiara. „Entschieden haben wir uns dann für die Zoom-App, die man auf einen PC, einen Laptop oder ein Tablet herunterladen und dort installieren kann. Damit machen wir nun Video-Unterricht.“

Devin Schetter (13) beschäftigt sich mit dem Design für Insektenhotels. Foto: Markus Brich

Von 8 bis 13 Uhr, so Siebtklässler Lasse, „müssen wir da erreichbar sein“. Eine Konferenz dauert 30 bis 40 Minuten. Wer unentschuldigt durch Abwesenheit glänzt, kassiert einen Fehltag. Konzentriert werde sich auf die Hauptfächer: Mathe, Deutsch, Englisch, Naturwissenschaften. „Da kriegen wir dann auch Aufgaben für den Tag, inklusive Abgabepflicht und Zeitpunkt. Bis 14 Uhr am nächsten Tag müssen die Aufgaben dann zum Beispiel per Whatsapp an den Lehrer zurückgeschickt werden.“ Zu lösen sind Aufgaben aus Büchern, aber auch Vokabeln abschreiben und lernen gehört dazu.

Diese Art des Unterrichts empfinden die Eichendorffschüler unter den gegebenen Umständen „als sehr gute Alternative“. Doch hätten sie die Wahl, da sind sie sich alle einig, würden sie „lieber wieder in die Schule gehen“. Ein Satz, bei dem selbst die Alltagsmaske das Lächeln von Schulleiterin Ruhe nicht verdecken kann. Das Gefühl, Gemeinschaft zu erleben, der direkte Austausch mit den Pädagogen, das tägliche Treffen mit den Freunden – die Schüler vermissen es.

Mutter Carola Tomkowiak ist mit dem Ablauf des Fernunterrichts zufrieden: „Ich finde das ganz gut, so wie es geregelt ist. Die Kinder haben jeden Tag ihre Konferenzen. So haben sie immer etwas zu tun und geregelte Strukturen. Als Eltern können wir auch kontrollieren, ob das funktioniert. Zwei bis drei Stunden täglich müssen sie schon in ihre Aufgaben investieren.“ Elterlicher Nachdruck beim Lernen sei nicht notwendig, im Gegenteil. „Dadurch, dass sie Whatsapp benutzen dürfen, helfen sie sich bei Fragen auch untereinander weiter. Und bei gravierenden Problemen, rufen sie sogar selbst den Klassenlehrer an.“

Ein Effekt, den auch Schulleiterin Ruhe beobachtet: „Im Klassenverband können sich Schüler leichter zurückziehen, da muss vielleicht nur einer die Aufgabe genau durchlesen.“ Das digitale Lernen fordere mehr Disziplin und Selbstständigkeit. „Da kann man sich nicht mehr drauf verlassen, dass es schon ein Mitschüler machen wird. Und es steht auch nicht mehr ständig eine Klassenlehrerin hinter einem, die sagt, was zu tun ist. Da muss jeder einzelne Schüler jetzt selber ran.“

Das wird auch beim Blick in den Englisch-Unterricht einer neunten Klasse im Obergeschoss der Schule klar. Drei Klassen, aufgeteilt in sechs Gruppen, werden an diesem Tag in der Eichendorffschule unterrichtet. Eine Gruppe mit fünf Schülern sitzt, ebenfalls mit großem Sicherheitsabstand, verteilt im Klassenraum und geht mit Lehrer Damir Hajric den Stoff durch.

Timothy Goos (12) hat eine Tränke für Insekten entwickelt. Foto: Markus Brich

„Gerade beim Englischunterricht kommt es auf die direkte Kommunikation an, das Sprechen der Sprache ist für das Lernen essenziell“, weiß der Pädagoge. „Um nicht zu viel Zeit zu verlieren“, hat er in Eigeninitiative gemeinsam mit seiner Frau Samira Lokvancic-Hajric die Möglichkeit geschaffen, seine Schüler schon während der Phase der kompletten Schulschließung per Video-Konferenz weiter zu unterrichten. „Ich bin sehr stolz auf meine Schüler, die sich daran toll beteiligt haben“, lobt Hajric. „An diese Ergebnisse können wir jetzt hervorragend andocken.“ Seine Schüler beurteilen den provisorischen Ausflug in die digitale Lernwelt ebenfalls durchweg positiv: „So war es möglich, ziemlich entspannt und konzentriert zu arbeiten. Niemand hat einen gestört.“

Doch bei allem Lob darf nicht vergessen werden: Nicht alle der 300 Eichendorffschüler verfügen privat über die notwendige Technik, um sich ins Lernnetz einzuklinken. „Es gibt auch Kinder, die keinen Internet- oder Handyzugang haben“, sagt Schulleiterin Ruhe und beziffert die Zahl auf etwa 30 Schüler. „Ein Arzt aus Schöningen hat uns angeboten, Laptops zu spenden. Die können wir gut gebrauchen.“

Zuhause müssen die Eichendorffschüler aber nicht nur über Büchern oder vorm Bildschirm sitzen, auch praktisch wird gearbeitet: So nutzen sie den Corona-Lockdown, um neue Modelle und Techniken für Bienentränken oder Insektenhotels zu entwickeln, wie Timothy und Devin sie vorstellten. Ebenso entwerfen die Mädchen und Jungen neue Konzepte und Produktideen für die Schülerfirma Eichendorff Enterprise, die sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Seedbombs nicht nur bei Handelspartnern im Südkreis bereits einen Namen gemacht hat. Mit diesen Neuentwicklungen, so hoffen die Schüler, werden sie beim Bundes-Schülerfirmen-Wettbewerb punkten.

