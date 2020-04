Helmstedt: 37-jähriger widersetzt sich Polizei

Der alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Helmstedt. Mit Schreien und Beleidigungen pöbelte ein 37-jähriger Helmstedter Polizisten an.

Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung wird sich demnächst ein 37 Jahre alter Helmstedter vor Gericht verantworten müssen, schreibt die Polizei. Am Mittwochabend wurde die Polizei laut Mitteilung gegen 20.03 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Vorsfelder Straße gerufen. Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Lage scheinbar laut Polizei beruhigt und die Beamten begannen, Beteiligte und Zeugen festzustellen und zu befragen.

Hierbei habe sich der 37-jährige und stark alkoholisierte Helmstedter wenig kooperativ verhalten und habe durch Schreie die polizeiliche Arbeit gestört.

Daraufhin erteilten ihm die Polizeikommissare einen Platzverweis, dem der 37-Jährige allerdings nicht nachkam, heißt es in der Mitteilung. Als er zudem noch beleidigend den Polizisten gegenüber wurde, nahmen ihn die Einsatzkräfte laut Polizei zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. Hierbei habe der 37-Jährige heftigen Widerstand geleistet. Auf der Dienststelle sei bei dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt worden, welcher 2,2 Promille angezeigt habe. Der Helmstedter befand sich laut Mitteilung über Nacht in Gewahrsam. red