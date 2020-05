Ein Einbrecher wollte in der Nacht zum Donnerstag in eine Wohnung in Königslutter einsteigen, wurde aber erwischt.

Königslutter. Einen mutmaßlichen Einbrecher hat eine Wohnungsinhaberin in Königslutter in der Nacht zum Donnerstag gerade noch rechtzeitig erwischt.

Einbrecher will in Königslutter Balkontür aufbrechen

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag auf einem Wohnungsbalkon in der Straße Am Spitzen Kamp in Königslutter auf und war gerade damit beschäftigt, die Balkontür aufzubrechen, als das eingeschaltete Wohnzimmerlicht den Täter aufschreckte und dieser sofort flüchtete.

Täter flüchtet, als das Licht angeht

Den Ermittlungen zufolge hatte die Bewohnerin gegen 2.15 Uhr plötzlich Geräusche aus ihrem Wohnzimmer gehört. Sie sei also aufgestanden, berichtete sie den Polizisten später, und habe nachgesehen. Nach dem Einschalten des Lichtes im Wohnzimmer habe sie durch die Glasscheibe noch eine dunkle Gestalt ausgemacht, die sich an ihrer Wohnzimmertür zu schaffen machte. Das Licht habe den Unbekannten jedoch vertrieben, er sprang sofort vom etwa einen Meter hohen Balkon und lief schnell zu Fuß in unbekannte Richtung davon. Eine Fahndung verlief im Anschluss jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen des nächtlichen Einbruchsversuchs wenden sich an die Polizei Königslutter unter (05353) 941050. red