Wildes Wenden in Grasleben – Kreis verbietet nun Durchfahrt

So sieht die aktuelle Beschilderung am Abzweig zur Magdeburger Straße aus. Das Schild 250 verbietet nun die Durchfahrt. Nur Anlieger dürfen die Bake noch passieren.

Grasleben. Die Anwohner der Magdeburger Straße in Grasleben sind in Sachen Durchgangsverkehr leidgeprüft - sogar dann, wenn die Straße gesperrt ist.

Die Magdeburger Straße als Landesstraße, die in Richtung Sachsen-Anhalt führt, wird derzeit in einem ersten von mehreren Bauabschnitten erneuert. Landwirt Ulf Seelecke hat seinen Hof an der Magdeburger Straße schräg gegenüber von der Tankstelle. Genau bis dorthin war Verkehrsteilnehmern bis Mittwochmittag die Einfahrt erlaubt. Seelecke kann das nicht nachvollziehen, denn: „Wir hatten bereits vier Unfälle durch Lastwagen, die in meiner Einfahrt wenden mussten, weil sie das Schild Sackgasse und den Hinweis, dass es keine Wendemöglichkeit gibt, schlicht ignoriert haben“, erklärte der verärgerte Landwirt.

Das Ergebnis der wilden Wendemanöver: Ein Scheunentor ist beschädigt worden, Steine wurden aus einer Wand gerissen. „Die beschädigte Wand ist eine Brandschutzmauer“, verdeutlicht Seelecke. Das heißt: Sie muss für viel Geld wieder hergestellt werden. „Wir rechnen mit 5000 Euro“, so der Landwirt. Für das demolierte Tor kämen noch einmal 3000 Euro hinzu. Immerhin: Zwei der Unfallverursacher habe man feststellen können. „Die anderen beiden haben Fahrerflucht begangen,“ sagt Seelecke. In erster Linie habe es sich um LKW aus Osteuropa gehandelt.

Das bestätigt Polizeihauptkommissar Gerald Gottwald von der Polizei in Grasleben. Bis Mittwoch konnte er die LKW-Fahrer nicht an der Einfahrt in die Sackgasse hindern, denn: „Der Landkreis hat alles korrekt beschildert. Das Problem sind die LKW-Fahrer, die sich ausschließlich auf ihr Navigationsgerät verlassen und die Hinweise auf eine fehlende Wendemöglichkeit ignorieren.“

Nach einer Begehung am Dienstagnachmittag reagierte die Kreisverwaltung und erweiterte die Beschilderung. Nun habe er andere Möglichkeiten, sagt Gottwald. Weil jetzt das Verbotsschild 250 aufgestellt worden sei, könne er eingefahrene Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarngeld belegen.

Anette Pallaks-Rademacher, Leiterin der Straßenverkehrsabteilung beim Landkreis, erklärte auf Anfrage, dass die normalerweise erforderliche Beschilderung jetzt nahezu verdoppelt worden sei, um das schädliche Verkehrstreiben im Baustellenbereich in den Griff zu bekommen. Es sei zudem ein Durchfahrtsverbot eingerichtet worden – nur Anlieger dürfen noch die Sperrbaken passieren. „Wir können die Baken wegen des Anliegerverkehrs aber nicht mitten auf die Straße stellen“, verdeutlicht die Verkehrsexpertin. Probleme mit dem LKW-Verkehr gebe es in der zum Teil recht engen Magdeburger Straße auch ohne Baustellenbetrieb. „Mir ist es zum Teil ein Rätsel, wohin all diese Lastwagen fahren, die durch Grasleben rollen.“

Landwirt Seelecke bemängelt das Verhalten vieler Auto- und LKW-Fahrer: „Die kürzen sogar über die Feldwege und meine Wiesen ab, um nach Weferlingen zu kommen“, sagte er und zeigte unserer Zeitung die Strecken, die die Fahrer nehmen. Tatsächlich finden sich auf einer seiner Wiesen Spuren von Fahrzeugen, die nicht dorthin gehören. Seelecke hat Abhilfe geschaffen: Balken versperren jetzt die Zufahrt zur Wiesenabkürzung. Und an seiner Hofeinfahrt hindert jetzt ein dicker Findling LKW-Fahrer daran, bei ihm zu wenden.

Samtgemeindebürgermeister Gero Janze ist erleichtert, lässt aber auch Kritik am Landkreis durchklingen. „Ich bin dankbar, dass der Kreis mit unserer Unterstützung nunmehr nach vielen Tagen unbeantworteter Hilferufe einen guten Vorschlag erarbeitet und umgesetzt hat“, sagte Janze unserer Zeitung. „Durch eine schnellere Reaktion hätten jedoch möglicherweise einige Schäden vermieden werden können. Die verlangsamte Reaktion resultiert bestimmt aus den Folgen der Corona-Krise.“

Anette Pallaks-Rademacher verweist indes darauf, dass der Landkreis von vornherein alles ausreichend beschildert habe. „Da hat es keine Versäumnisse gegeben. Das Problem sind ausschließlich die uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer.“