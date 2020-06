Versuchter Fahrerwechsel bei Verkehrskontrolle in Helmstedt

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 18 Jahre alter Magdeburger verantworten, der in der Nacht zu Dienstag am Steuer eines Opel in Helmstedt seine Fahrkünste ausprobierte, während der 19-jährige Bekannter auf dem Beifahrersitz mitfuhr. Als eine Polizeistreife das Fahrzeug im Paulskamp gegen 0.40 Uhr routinemäßig überprüfte, versuchten beide Insassen spontan, ihre Rollen zu tauschen. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung ein

Während der 18-Jährige äußerte, Beifahrer gewesen zu sein, gab sich der 19-Jährige als Fahrer aus. Da die Beamten jedoch gut aufgepasst hatten und eindringlich nachfragten, räumte der 18-Jährige schließlich ein, das Auto seines Freundes auf dem Weg nach Magdeburg gefahren zu haben, ohne einen Führerschein zu besitzen. Gegen den 19-Jährigen, der mit dem Auto seiner Mutter unterwegs war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Strafvereitelung eingeleitet.