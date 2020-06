Exhibitionist vor Helmstedter Spielplatz entblößt sich

Helmstedt. Der Mann hat sich an einem Spielplatz in der Goethestraße in Helmstedt vor zwei 14-jährigen Mädchen entblößt. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei Helmstedt ermittelt in einem Fall von Exhibitionismus. Am Dienstagnachmittag gegen 14.54 Uhr hielten sich zwei 14 Jahre alte Mädchen in unmittelbarer Näher des Spielplatzes in der Goethestraße, Ecke Schillerstraße auf, schreibt die Polizei Helmstedt.

Zwei 14-Jährige laufen vor Exhibitionisten weg

Plötzlich tauchte laut Polizei ein Mann auf, entblößte sich und fing an, sein Glied zu berühren. Die beiden Mädchen seien davongelaufen und informierten die Polizei und ihre Eltern. Der Unbekannte sei zirka 30 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, von schlanker Gestalt und habe kurze braune Haare. Er sei mit einem blauen T-Shirt und einer beige oder blauen Hose bekleidet gewesen. Ferner habe er eine Sonnenbrille getragen.

Die Polizei hofft auf Zeugen in Helmstedt

Die Polizei hofft darauf, dass Passanten, Anwohnern oder Autofahrern der Mann aufgefallen ist und Zeugen möglicherweise Hinweise auf dessen Identität geben könne. Zuständig ist das Arbeitsfeld 1 des Polizeikommissariats Helmstedt (05351) 5210. red