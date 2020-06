Kollision mit Zug bei Frellstedt – Feuerwehr rückt aus

Der Löschzug Nord rückte in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einsatz an die Bahnstrecke bei Frellstedt aus.

Der Löschzug Nord rückte in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einsatz an die Bahnstrecke bei Frellstedt aus. Wie Feuerwehrsprecher Aygün Erarslan berichtet, hatte ein Lokführer gegen Mitternacht über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn einen vermutlichen Kontakt mit einer Person oder einem Tier auf dem Gleisbett gemeldet.

„Nachdem der Zug im nächsten Bahnhof zum Stehen gekommen war, wurden vom Triebwagenführer deutliche Blutverschmutzungen am Triebwagen entdeckt“, teilt Erarslan mit. Auf Grundlage der ungefähren Bahnkilometerangaben konnte die Suche nach dem Unglücksort eingegrenzt werden. „Nach Freigabe der Bahnstrecke durch die Leitstelle wurde der Bereich zwischen dem Bahnübergang Frellstedt und der ,Bude 17’ am Bahnübergang am Schieren dann abgesucht.“

Wegen des unwegsamen Geländes wurde das zu durchsuchende Gebiet in mehrere kleinere Abschnitte untergeteilt, um möglichst schnell Hilfe leisten zu können. Die einzelnen Suchtrupps machten sich dann von mehreren Zuwegungspunkten aus in Richtung Helmstedt und Königslutter auf den Weg.

Triebwagen erfasste Wildschweinrotte

Schließlich entdeckten die Feuerwehrleute die Ursache des Zusammenpralls: Sie fanden mehrere verendete Tiere einer Wildschweinrotte. Die Kadaver wurden aus dem Gleisbett entfernt. „Alle weiteren Maßnahmen übernahm die Bundespolizei“, berichtet Erarslan. „Glücklicherweise handelte es sich nicht um einen Menschen“, denn davon habe die Feuerwehr zu Beginn des Einsatzes ausgehen müssen. Deshalb waren auch der Rettungsdienst und ein Notarzt zur Einsatzstelle ausgerückt.

„Insgesamt war die Feuerwehr mit 35 Kräften im Einsatz“, berichtet Erarslan. Zum Löschzug Nord der Feuerwehr Nord-Elm zählen die Wehren Frellstedt, Süpplingen und Süpplingenburg. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr Räbke.

mb