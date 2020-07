Still ten Days rockt am Mittwoch das Helmstedter Waldbad

Weit mehr als 200 Besucher lauschten am vergangenen Mittwoch im Waldbad Birkerteich begeistert dem Konzert der Lions-Party-Band. Und das nächste Open-Air steht schon an. Am Mittwoch, 22. Juli, um 18 Uhr wird dort die Braunschweiger Band Still ten Days auftreten, heißt es in einer Mitteilung. Bereits seit 2013 komme die Band regelmäßig ins Waldbad Birkerteich und sorge mit ihrem Powerpop-Punkrock für ausgelassene Stimmung.

Ab 18 Uhr wird am Mittwoch bei freiem Eintritt gerockt, getanzt, gelacht. Kostenlose Tickets gibt es unter: www.issregional.de/produkt/sommerkonzert-22-7-still-ten-days. Sitzgelegenheiten (Stuhl oder Decke) sollten mitgebracht werden. Der Pavillon, an dem es Essen und Getränke gibt, ist geöffnet.

red