Helmstedter Gewerbeflächen sind wichtig für die ganze Region

Helmstedt. Mit seinem Potenzial an Gewerbeflächen ist der Landkreis in einer ausgezeichneten Position. Das bestätigt die Analyse der Allianz für die Region.

Im Auftrag des Kreises Helmstedt und des Helmstedter Regionalmanagements (HRM) haben Experten der Allianz für die Region GmbH ein Gewerbeflächenkonzept samt Bestandsaufnahme erstellt. Wichtigste Erkenntnis: Helmstedt verfügt im Großraum Braunschweig-Wolfsburg über das größte Potenzial an Gewerbeflächen und ist damit für wirtschaftliche Prozesse in der Region von entscheidender Bedeutung. Von 271 Hektar Brutto-Gewerbeflächen in den Kommunen sind derzeit 72,7 Hektar noch verfügbar. Flächenmäßig das größte Zukunftspotenzial hat der Standort Buschhaus mit einem nutzbaren Areal – also netto – von geschätzt 200 Hektar.

Günstige Verkehrslage in Europa

Während andernorts – vor allem in den benachbarten Großstädten – Flächen für Neuansiedlungen auch perspektivisch kaum noch zu erschließen sind, verfügt der Landkreis Helmstedt über diverse Flächen für eine gewerbliche Entwicklung. Bei der Vorstellung des Flächenkonzepts am Mittwoch in der Helmstedter Kreisverwaltung waren sich die Beteiligten darin einig, dass der Landkreis wegen seiner günstigen Verkehrslage als Standort für Betriebe in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sogar noch interessanter wird. „Helmstedt liegt an einer Verkehrsschnittstelle in Deutschland und in Europa, was durch den Ausbau der Autobahnen 14 und 39 noch deutlicher werden wird“, erklärte Thomas Krause von der Geschäftsführung der Allianz für die Region.

Diese positive Einschätzung komme genau zur richtigen Zeit, so die Einschätzung aller Teilnehmer, schließlich verfüge der Landkreis demnächst erstmals über eine kreisweit getragene Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Mit dem Gewerbegebiet Barmke an der A2 und dem dort vorgesehenen Logistikzentrum habe der Landkreis ein „Gesellenstück“ vollbracht, meinte der Projektleiter für das Flächenkonzept, Thomas Ahlswede-Brech. Mit der Folgenutzung des Buschhaus-Areals stehe ihm das „Meisterstück“ noch bevor.

Hagebölling: „Chancen klug nutzen“

HRM-Berater Prof. Dr. Lothar Hagebölling betonte, dass das Gewerbeflächenkonzept im Zusammenspiel mit Standortvorteilen beim Wohnen, bei der Breitbandversorgung sowie beim Schul- und Naherholungsangebot bestens geeignet sei, um die Stärken des Landkreises Helmstedt überzeugend zu propagieren. Es gehe jetzt darum, die vielfältigen Chancen klug zu managen. „Helmstedt bietet Unternehmen und Familien hervorragende Perspektiven.“

Die Region sei gut beraten, sich kooperativ Gedanken über die Nutzung der wertvollen Gewerbeflächen und Flächenpotenziale im Kreis Helmstedt zu machen, bilanzierte Thomas Krause. Dabei sollte im Idealfall in Clustern gedacht werden, so Thomas Ahlswede-Brech. Das bedeutet: Wie beim Forschungsflughafen Braunschweig mit seinem Schwerpunkt Mobilität die jeweiligen Gewerbegebiete unter ein zentrales Thema zu stellen. Für Buschhaus könnte das die Energieerzeugung der Zukunft sein.