Die JFBZ-Mitarbeiter Matthias Zapff und Denise Kuhnt an der hauseigenen Tischtennis-Platte.

Helmstedter Jugendzentrum ab 28. Juli wieder am Start

Wochenlang war das Jugend-/Freizeit- und Bildungszentrum (JFBZ) in Helmstedt aus Sorge vor der Corona-Gefahr geschlossen, nun soll die städtische Einrichtung geöffnet werden. Ab kommenden Dienstag, 28. Juli, nimmt das Haus an der Streplingerode seinen Betrieb wieder auf.

Kinder und Jugendliche können dann von Dienstag bis Freitag in das JFBZ kommen. Leiterin Denise Kuhnt erläutert das Hygienekonzept: „Um den Hygieneanforderungen zu entsprechen, können die Hausbesucher ausschließlich in zwei Zeitblöcken in das Gebäude gelassen werden. Die Aufenthaltsdauer ist von 15 bis 17.30 Uhr oder von 18 bis 20.30 Uhr möglich.

Die Kinder und Jugendlichen müssen sich im Vorfeld eine von ihnen gewünschte Zeit aussuchen. Eine Anmeldung ist entweder unter der E-Mail-Adresse „jfbz@stadt-helmstedt.de“ mit dem Betreff „Besuch im JFBZ“ oder telefonisch unter der Telefonnummer (0 53 51) 17 21 47 mit Angabe des Wunschtages und der Uhrzeit möglich.

Im JFBZ kann Tischtennis, Billard, Dart oder Playstation gespielt werden. Eine Aufsichtsperson betreut die Spielangebote. Wichtig ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Im gesamten Gebäude ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich. Dienstags gibt es zusätzlich ein Töpfer-Kreativangebot, das auf fünf Teilnehmer beschränkt werden muss. Donnerstags findet jeweils ein Gruppenangebot für sechs Teilnehmer im Saal statt.

pax