Das Team des TuS Essenrode gewann den Blutspende-Wettbewerb in Lehre.

Bierfässer für die größten Blutspende-Teams in Lehre

Bei der Blutspende des Ortsvereins Lehre des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde Lehre-Brunsrode wurden 103 Spenderinnen und Spender aus dem Gemeindegebiet begrüßt. Darunter waren 14 Erstspender.

„Ich bin total begeistert, so eine Beteiligung in der Ferienzeit ist grandios“, freute sich Marie-Luise Gödeke vom Vorstand des Ortsvereins. Das DRK konnte bei der Aktion auf große Unterstützung bauen: So hatte der Kulturverein Lehre Gerstensaft als Belohnung für die zwei größten Spender-Teams ausgelobt.

Als Gewinner wurden schließlich der TuS Essenrode (21 Teilnehmer) und die Frauen des FC Schunter (11) ermittelt. Für die Fußballer aus Essenrode gab es dafür ein 50-Liter-Fass, die Fußballerinnen des FC Schunter erhielten ein 20-Liter-Bierfass einer Brauerei aus der Region. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich Menschen einbringen. Darum auch immer wieder die Unterstützung für unser DRK, diesmal eben mit einer Bierspende“, zeigte sich Andreas Busch als Vorsitzender des Kulturvereins begeistert. Auch über die große Beteiligung der Vereine freute er sich und sah hier für die Zukunft sogar noch Potenzial.

Die Blutspende konnte mit den Abstandsregeln und den Hygienevorschriften gut durchgeführt werden. Dadurch kam es zwischendurch aber auch zu Wartezeiten, die länger als gewohnt waren. Auch der sonst übliche Imbiss nach der Spende konnte aufgrund der Pandemie-Erlasse nicht angeboten werden. Doch auch dafür fand sich schnell Ersatz: Das Team des Autohof-Restaurants in Wendhausen stellte Essensgutscheine zur Verfügung und finanzierte diese auch mit.

„Ich habe gerne geholfen, das ist doch eine tolle Sache“, erklärte Restaurant-Chefin Sibylle Rademacher. Weiter berichtete sie, dass sie die ersten zwei Blutspender noch am gleichen Abend in ihrem Lokal begrüßen durfte.

„Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben, und an alle, die uns so toll unter die Arme greifen. Dieses Ergebnis macht uns glücklich und dafür sind wir einfach nur dankbar“, sagte Marie-Luise Gödeke.

