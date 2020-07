Das 300. Baby in Helmstedt heißt Fuad

Helmstedt. In der Helmstedter Helios-Klinik ist das 300. Baby des Jahres 2020 zur Welt gekommen. Die Geburtenzahl ist in diesem Jahr gestiegen.

Das Geburtshilfe-Team der Helios-Klinik St. Marienberg freut sich über das 300. Baby im Jahr 2020: Fuad Huro hat laut einer Mitteilung am 24. Juli um 16.01 Uhr das Licht der Welt erblickt. Bei seiner Geburt wog der Junge 3180 Gramm und maß 50 Zentimeter. Er ist das erste Kind und der ganze Stolz der beiden glücklichen Eltern.

Chefarzt der Helmstedter Geburtshilfe-Abteilung ist stolz

Haydar Altamimi, Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, gratulierte den Eltern zur Geburt und freut sich über die gestiegene Geburtenzahl: „Ich freue mich schon, im Juli das 300. Baby verzeichnen zu können. Ich bin sehr stolz auf die gute Arbeit meines Teams. Wir wünschen der kleinen Familie alles Gute und viel Freude mit ihrem Nachwuchs. Es ist schön, dass so viele Eltern uns das Vertrauen schenken und sich für die Entbindung in unserem Haus entscheiden.“

Geburtenreichster Monat war der April

Bisher wurden im Jahr 2020 147 Mädchen und 153 Jungen in der Helios-Klinik Helmstedt geboren (Stand: 27. Juli). Der geburtenreichste Monat war der April mit 51 Entbindungen – während des Höhepunkts der Corona-Krise in Deutschland. „Ich freue mich, dass nach der Corona-Pause endlich wieder die Informationsabende für werdende Eltern in unserer Klinik starten können. So geben wir einen kleinen Einblick in unsere Geburtsstation, per Video, und können direkt wichtige Fragen beantworten“, sagt Altamimi weiter. Um die Hygieneregel einzuhalten, müssen sich die Teilnehmer im Kreißsaal anmelden unter: (05351) 14-18 60.

red