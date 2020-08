Im Freibad Lutterwelle in Königslutter gelten ab Freitag veränderte Badezeiten..

Königslutter. In der Lutterwelle in Königslutter sind ab Freitag nur noch täglich zwei Zeiträume für das Baden buchbar. Die sind aber länger als bisher.

Veränderte Badezeiten in der Lutterwelle in Königslutter

Die verfügbaren Badezeiten in der Lutterwelle werden laut einer Mitteilung vom Freitag an geändert. Es werden demnach nur noch zwei Badezeiten zur Verfügung stehen, die jedoch länger sind als die bisherigen. So ist die Nutzung des Bades dann montags bis sonntags von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 20 Uhr möglich. Zwischen den Badezeiten müssen alle Gäste wie bisher das Bad verlassen, um die Reinigung und Desinfektion der Anlagen zu ermöglichen.

Duschen in der Lutterwelle wieder nutzbar

Schon seit dem 4. Juli können auch die Duschen in der Lutterwelle wieder eingeschränkt genutzt werden, es stehen pro Duschbereich jedoch lediglich zwei Duschen zur Verfügung. Seit dem 1. August sind auch zwei Umkleidekabinen im Hallenbad wieder nutzbar. Diese ergänzen das Angebot der drei vom Förderverein Lutterwelle gespendeten mobilen Kabinen auf dem Freibadgelände. Wie in der Mitteilung betont wird, sind die allgemeine Hygieneregeln und das Abstandsgebot weiterhin im gesamten Bad einzuhalten.

Tickets gibt es nach wie vor nur online

Nach wie vor nur online möglich ist der Ticket-Kauf. Seit dem 22. Juli ist bei der Buchung auch die Zahlung integriert, der Kartenerwerb und eine Zahlung vor Ort werden auch weiterhin nicht möglich sein. Bei Problemen mit der Online-Buchung steht das Team der Lutterwelle unter (05353) 990868 für Auskünfte zur Verfügung.

Die Freibadsaison 2020 wird am 30. August enden. Weitere Informationen rund um die Lutterwelle und die Maßnahmen im Zusammenhang mit der CoViD19-Pandemie sind auf der Internet-Seite der Stadtwerke unter www.lutterwelle.de zu finden.

red