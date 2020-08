Pärchen verschwindet in Schöningen mit einem E-Scooter

Einen E-Scooter haben zwei Unbekannte in Schöningen gestohlen.

Schöningen. Einen E-Scooter haben zwei Unbekannte in Schöningen gestohlen. Das Gefährt stand in der Straße Schützenbahn. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen türkis-farbenen E-Scooter der Marke SoFlow Typ SO6 haben Unbekannte laut Mitteilung der Polizei am Donnerstag in der Straße Schützenbahn in Schöningen entwendet. Der Eigentümer hatte seinen E-Scooter um 13 Uhr vor seinem Wohnhaus abgestellt. Gegen 13.30 Uhr war das Gefährt verschwunden. Durch den Diebstahl ist ein Schaden von mindestens 500 Euro entstanden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des E-Scooters geben können.

Interessant seien insbesondere zwei Personen, die zur fraglichen Zeit in der Straße Schützenbahn unterwegs waren. Die eine Person war männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt und von schlanker Statur. Der Mann hatte kurze, braune Haare und war dunkel gekleidet. Die zweite Person war weiblich, zwischen 16 und 26 Jahre alt und von kräftiger Statur. Die Frau hat dunkle Haare und war mit einer engen gestreiften Leggings bekleidet.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Schöningen unter (05352) 5105-0 entgegen.

