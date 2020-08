Kein Trinkwasser in Süpplingen und Süpplingenburg

Für eine Nacht gibt es in zwei Ortschaften kein Trinkwasser.

Süpplingen. Achtung: Wegen eines Rohrbruchs gibt es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Süpplingen und Süpplingenburg kein Trinkwasser.

Aufgrund eines Rohrbruchs an der Trinkwasser-Transportleitung Süpplingen - Süpplingenburg und dem Einbau eines neuen Übergabeschachtes, muss die Leitung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27. und 28. August, von 21 bis 6 Uhr außer Betrieb genommen werden. Während dieser Zeit steht in Süpplingen und Süpplingenburg kein Trinkwasser zur Verfügung, teilt der Wasserverband Weddel-Lehre mit.

Um den Schacht einbauen zu können, werden die Ortschaften ab Freitag für etwa drei Wochen durch eine Ersatzversorgung versorgt. Während dieser Zeit könne es zu Druckschwankungen kommen.

red