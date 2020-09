Nabu Helmstedt: keine Alternative zum Volksbegehren

Der Niedersächsische Weg soll mehr Natur-, Arten- und Gewässerschutz in den Fokus der Landwirtschaft stellen. Darauf haben sich das Landwirtschafts- sowie das Umweltministerium Niedersachsens, das Landvolk, die Landwirtschaftskammer sowie die Umweltverbände BUND und Nabu geeinigt. Das Ergebnis ist eine Absichtserklärung, doch für mehr Naturschutz wollen die Landwirte entschädigt werden. Und das hätten sie gern gesetzlich festgeschrieben. Gut und richtig, meint auch der Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen, aber: „Natur-, Arten- und Gewässerschutz muss gesetzlich verpflichtend werden“, formuliert Reinhard Wagner, Vorsitzender der Nabu-Kreisgruppe Helmstedt. Mit ihm sprachen wir über das Volksbegehren „Artenvielfalt jetzt“. Dieses Begehren wird vom Niedersächsischen Landvolk abgelehnt.

Begehren stand am Anfang des Weges

Wagner räumte zunächst mit einem Irrtum auf: Der Nabu treibe das Begehren nicht trotz seiner Mitwirkung am Niedersächsischen Weg voran. Das Begehren stand demnach am Anfang des Weges. Zur Genehmigung eingereicht wurde es im März, die Genehmigung folgte im April. „Und dann kam Corona. Die Pandemie hat uns ausgebremst“, so Wagner. Die Beteiligten unterschrieben die Vorlage zum Niedersächsischen Weg am 29. Mai. „Das war sozusagen eine Reaktion auf unser Begehren“, sagt Wagner.

Viel wichtiger als die zeitliche Abfolge seien aber die Inhalte, so der Naturschützer. Es geht unter anderem um Randstreifen und Gewässerschutzstreifen. Vögel wie Lerchen, Stelzen, Kiebitz und Pieper etwa brauchen diese Streifen, ganz abgesehen von den Insekten. „Wir haben 70 Prozent der Insektenarten und über 50 Prozent der Vogelarten von den Äckern und Wiesen verbannt“, erklärt Wagner, der zudem eine deutliche Reduzierung in der Nutzung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern fordert.

Kommerzialisierung der Landwirtschaft ist Problem und Sache der Politik

„Ein wesentliches Problem ist die Kommerzialisierung der Landwirtschaft. Das ist eindeutig Sache der Politik, nur die kann daran etwas ändern.“ Die Landwirte seien einem enormen wirtschaftlichen Druck ausgesetzt. „Das sind Wirtschaftsbetriebe, die natürlich entsprechend handeln müssen“, so Wagner. Darum sei der Gesetzesvorschlag, der dem Volksbegehren zugrunde liege, nicht zum Nachteil der Landwirtschaft ausgelegt. „Selbstverständlich müssen sie dafür entschädigt werden, wenn sie ihre Flächen zugunsten der Natur nicht bewirtschaften können“, so Wagner. Und genau das sehe der Gesetzesentwurf vor.

Inzwischen gibt es einen landespolitischen Konsens zum Niedersächsischen Weg, der in einem Gesetzesvorschlag mündete. Doch eben diesen kritisieren Nabu und die Grünen in Niedersachsen. „Die Beseitigung von Feldrainen und Wegeseitenrändern bleibt nach dem jetzigen Stand weiter möglich, zum Wiesenvogelschutz gibt es keinerlei gesetzliche Regelungen und auch bei den Ausnahmen zum Schutz von Gewässerrandstreifen hat die Landesregierung freie Hand“, schreiben die Initiatoren des Volksbegehrens unter anderem.

Freiwilligkeit könnte Artenschutz bremsen

Reinhard Wagner sieht zu viel Freiwilligkeit, die den aktiven Artenschutz letztlich bremsen könne. Damit liegt er auf der Linie der Grünen im Land Niedersachsen. Dort sieht man den Niedersächsischen Weg in der Sackgasse und schreibt in einer Pressemitteilung: „Einen wirklichen Durchbruch für die Artenvielfalt in Niedersachsen gibt es nur mit dem laufenden Volksbegehren Artenvielfalt jetzt!“