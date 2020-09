Die Schöninger CDU-Fraktion und will mit einem Antrag an den Rat der Stadt eine Änderung der Aufnahmeregeln für die städtischen Kitas erwirken.

Schöningen. Kinder sollen in die ihrem Wohnsitz nächstgelegene Kita aufgenommen werden. Doch so einfach ist das aus Sicht der Verwaltung nicht.

CDU will Kriterien für Aufnahme in Schöninger Kitas ändern

Kinder sollten die ihrem Wohnsitz nächstgelegene Kindertagesstätte besuchen können, fordert die Schöninger CDU-Fraktion und will deshalb mit einem Antrag an den Rat der Stadt eine Änderung der Aufnahmesatzung erwirken. Demnach sollen Mädchen und Jungen aus Esbeck und Hoiersdorf in den Kitas ihres jeweiligen Dorfes unterzubringen sein, es sei denn, die Eltern widersprechen dem oder es stehen dem dringende pädagogische Gründe entgegen.

Sowohl der Ausschuss für Bürgerdienste (AfB) wie auch die Ortsräte Esbeck und Hoiersdorf haben sich am Dienstag und Mittwoch mit diesem Thema befasst. Während im AfB der Antrag bei vier Ja-, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung mangels Mehrheit keine Zustimmung fand, votierten die beiden Ortsräte erwartungsgemäß für die Änderung der Aufnahmeregeln.

Er habe „grundsätzlich Verständnis für dieses Anliegen“, erklärte Schöningens Bürgermeister Malte Schneider (parteilos) in allen drei Gremien. Doch die ablehnende Haltung der Verwaltung gegen die geforderte Satzungsänderung begründe sich in erheblichen rechtlichen Bedenken. „Dadurch würde sich ein Rechtsanspruch für Eltern ergeben, der zu Haftungsfolgen für die Stadt führen könne.“

Allein schon die Kapazität der Kindergärten begrenze die Wahlmöglichkeiten für Eltern, erläuterte Schneider. „Im integrativen Kindergarten Hoiersdorf gibt es nur 18 Plätze. Was sollen wir tun, wenn nun ein 19. Kind aus Hoiersdorf dort hin soll?“, verdeutlichte der Bürgermeister die Problematik. Zudem sei diese Kita die einzige integrative Einrichtung der Stadt. So habe auch ein Kind aus Schöningen, dass einen besonderen Betreuungsbedarf habe, einen Anspruch darauf, voranging dort betreut zu werden.

Die Leitung der städtischen Kitas sei bereits jetzt bemüht, Elternwünsche nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Deshalb sei es diesen auch möglich, bei der Anmeldung eine Wunsch-Kita anzugeben. Doch bei der Platzvergabe müsse zudem ein neun Punkte umfassender Kriterienkatalog berücksichtigt werden. Darin geht es unter anderem um Fragen wie: Sind beide Eltern berufstätig, wird das Kind alleinerzogen oder besucht bereits ein Geschwisterkind eine städtische Kita.

Der Antrag der CDU wird nun zunächst nichtöffentlich im Verwaltungsausschuss beraten, die endgültige Entscheidung wird der Rat der Stadt in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 10. September, treffen.