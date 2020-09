20 Talente erarbeiten in Velpke fast 1000 Euro für guten Zweck

Was lässt sich alles mit fünf Euro anstellen? Das ist keineswegs eine Frage aus dem Wirtschaftsunterricht. Sie war Teil eines Projekts der Konfirmanden in Velpke. Grundlage ist das biblische Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Weil die Vorbereitungen auf die Konfirmation durch die Corona-Pandemie ins Stocken geraten waren, hatte sich Pfarrerin Tanja Klettke Wochenaufgaben für ihre Konfis einfallen lassen. Bei einer stand besagtes Gleichnis Pate, in dem es nur vordergründig um die Vermehrung von Talenten, der biblischen Währung, ging.

Klettke hatte ihren Konfirmanden einen Brief geschrieben. Der enthielt einen Fünf-Euro-Schein, das Gleichnis und die Bitte, das Geld den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend zu vermehren. Der erwirtschaftete Gesamtbetrag solle für den Verein Heidi in Wolfsburg sein.

Selbst Spruchzettel wurden zu Geld gemacht

Franziska, Emilia und Maja etwa schrieben Sprüche auf kleine Zettel, rollten die ein und boten diese an einem kleinen Stand vor einem Discounter im Einkaufszentrum an der Bascheriede in Velpke an – gegen eine Spende. „Die Sprüche haben wir aus Büchern und im Internet gesammelt“, erzählten die drei 13 und 14 Jahre alten Mädchen.

Der 14 Jahre alte Bela half Menschen aus seinem Umfeld, natürlich gegen Spenden. Benno (14) sammelte im Italien-Urlaub besondere Muscheln, zog sie auf ein Lederband und verteilte sie an Urlauber.

Vielfältigkeit zeichnet die Projekte aus

Die Projekte sind so vielfältig, wie die Mädchen und Jungen: Gärtnern, Hauswirtschaft, Hilfe für neue Nachbarn, Backen für eine Geburtstagsgesellschaft, Netzwerken, und sogar ein kleines privates Konzert für eine Oma. So unterschiedlich die Projekte waren, sie hatten eine Gemeinsamkeit: die Uneigennützigkeit. Tanja Klettke konnte kaum glauben, was sie da alles hörte: „Ihr habt eure Talente für andere Menschen eingesetzt“, erklärte sie stolz. Der tiefere Sinn biblischer Inhalte sei angekommen. Am Ende hatten sie alle zusammen fast 1000 Euro aus ihren fünf Euro gemacht. In den nächsten Tagen will Klettke den Betrag dem Verein Heidi übergeben. Dessen Mitglieder erfüllen Kindern und Jugendlichen, die an Krebs erkrankt sind, Wünsche und unterstützen Eltern.