Ahmstorfs Gäste können bis zum Brocken schauen

Am neuen „Brockenblick“ in Ahmstorf (von links): Gero und Siegfrid Janze, Krzysztof Janicki und Krzysztof Spychalski.

Ursprünglich war die Ahmstorfer Feldmarkinteressentschaft über die Einrichtung der Oelper Radroute im Jahr 2019, die auch durch die Ahmstorfer Gemarkung führt, nicht sonderlich begeistert – unter anderem wurden die Ablagerung von wildem Müll sowie haftungsrechtliche Probleme befürchtet, wie Graslebens Samtgemeindebürgermeister Gero Janze in einer Mitteilung schreibt. Der 75-jährige Siegfrid Janze, unter anderem für die Pflege der örtlichen Wege als Vorsitzender der Ahmstorfer Feldmarkinteressentschaft verantwortlich, habe jedoch im Ergebnis die Versammlung von der Einrichtung der Route überzeugt.

Radfahrer auf „Oelper Route“ machen keine Probleme

Informationsschild mit Richtungspfeil zum Brocken. Foto: Privat

Rund ein Jahr später könne festgestellt werden, dass die angelockten Radfahrer weder die Landwirtschaft bei ihrer Arbeit behindern, noch Müll in der Natur hinterlassen. Und so hatte Janze die Idee, auf dem sogenannten Hagholz, einer kleinen Anhöhe östlich von Ahmstorf, einen Rastplatz an der Route einzurichten. Das Besondere: Bei günstigem Wetter ist der in 61,72 Kilometer Entfernung liegende Brocken, so die offizielle Mitteilung des Katasteramtes Helmstedt, zu sehen.

Thomas Kempernolte sorgt für finanzielle Unterstützung

Weitere Hilfe bei der Umsetzung fand er zunächst bei Thomas Kempernolte als Radspezialist im Landkreis Helmstedt. Dank Kempernoltes Kontakten sagte die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald die finanziellen Mittel für eine Bank und ein Informationsschild zu. Zusammen mit Krzysztof Janicki und Krzysztof Spychalski sei dann die Bank aufgestellt und im Boden verankert worden. Das Informationsschild wurde an einem eigens von der Firma Evers aus Uhry gespendeten Granitstein angebracht.

Granitstein wird von Firma Evers gespendet

Samtgemeindebürgermeister Gero Janze bedankte sich bei seinem Vater Siegfrid für sein Wirken in seinem Heimatort. „Dank gebührt aber auch Thomas Kempernolte und der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald für die finanzielle Unterstützung und positive Begleitung“, so Gero Janze.

Auch Vater Siegfrid zeigte sich über die Umsetzung hoch erfreut. „Toll, wie die erste Idee weiter entwickelt wurde und wir uns nun über dieses wunderbare

Ergebnis freuen können“, so sein Fazit. Nicht unerwähnt dürfe auch die freundliche Zuarbeit des Katasteramtes Helmstedt und die Spende der Firma Evers aus Uhry bleiben, so der Vorsitzende weiter. Gleichzeitig lud er zur Besichtigung des Brockenblicks ein: „Einfach die Oelper Radroute entlang fahren, dann ist der Rastplatz mit der wunderbaren Bank nicht zu übersehen.“

