Polizei Helmstedt warnt vor Betrügern am Telefon

Eine 78 Jahre alte Helmstedterin ist am Donnerstag nicht auf einen Telefon-Betrüger hereingefallen. Die Täter übermittelten der Seniorin nach Polizeiangaben, dass sie 140.000 Euro Bargeld in einem Preisausschreiben gewonnen habe. Für die Auszahlung der Gewinnsumme müsse sie mehrere 200-Euro-Gutscheine in einem Online-Portal erwerben. Harald Grothe, Polizeiberater in Helmstedt, weist darauf hin, dass diese Masche nicht selten sei. „Ignorieren sie derartige Angebote, seriöse Gewinne werden ohne Wenn und Aber übergeben“, rät er.

Täter geben sich oft als Notar aus

Die Täter gäben sich gern als Notar aus. Die Gewinnsumme liege auf einem bestimmten Konto bereit, laute es regelmäßig. Doch um an den Gewinn zu kommen, müssten die angeblichen Gewinner stets in Vorleistung treten. Anfallende Steuern, Versicherungen, Bearbeitungsgebühren oder Transferkosten seien zu zahlen. Gingen die Opfer darauf ein, bekämen sie allerdings den versprochenen Gewinn nie zu Gesicht und das zuvor gezahlte Geld sei auch weg.

Opfer werden auch unter Druck gesetzt

Nicht selten komme es zu mehreren Anrufen und die Täter versuchten, ihre Opfer unter Druck zu setzen. Daher sei es bei diesen betrügerischen Anrufen schon beim ersten Telefonat wichtig, sich nicht auf ein Gespräch einzulassen, sondern das Gespräch abzubrechen und umgehend die Polizei zu verständigen.

red