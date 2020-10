Helmstedts Landrat Gerhard Radeck übergab am Donnerstag symbolisch die Schlüssel der Kompostanlage bei Offleben an die Geschäftsführung des neuen Betreibers Reterra Nord GmbH, ein Unternehmen, das zur Remondis-Gruppe gehört.

„Mit Reterra haben wir als Landkreis einen Partner gefunden, der das Potential dieses Recycling-Platzes nicht nur dauerhaft nutzen, sondern auch weiterentwickeln will“, sagte Radeck und freute sich besonders, dass das Unternehmen auch die vier Mitarbeiter des Werkes übernommen habe. Einer der ursprünglich fünf Kollegen habe inzwischen eine andere Beschäftigung beim Landkreis aufgenommen.

Pachtvertrag über zehn Jahre mit dem neuen Betreiber

Das Kompostwerk war 1994 von den Braunschweigischen Kohlenbergwerken (BKB) als neues Geschäftsfeld im Zuge des Strukturwandels gegründet worden. Später wurde es von der BKB-Tochter Terrakomp weiterbetrieben, die jedoch zum Ende der Vertragslaufzeit Ende 2019 aus der Bioabfall-Verwertung ausstieg. Übergangsweise hatte deshalb der Landkreis den Betrieb weitergeführt, in dem der Abfall aus den Grünen Tonnen des Landkreises recycelt wird. Parallel wurde per europaweiter Ausschreibung nach einem neuen Partner gesucht. Mit der Reterra Nord GmbH ist nun ein Pachtvertrag über zehn Jahre geschlossen worden, mit Option auf eine Verlängerung um weitere fünf Jahre.

Das Unternehmen Reterra Nord GmbH hat auch alle Mitarbeiter des Kompostwerkes übernommen. Sie bezeichneten den Übergang als unproblematisch. Foto: Markus Brich

Dass die Reterra Nord GmbH mit ihrem Engagement im Landkreis Helmstedt auf Langfristigkeit setzt, daran ließ deren Geschäftsführer Wolfgang Schöning bei der Schlüsselübergabe keinen Zweifel. „Unsere Themen sind Abfall, Wasser, Recycling und Nahverkehr. Dafür bietet der Standort Helmstedt auch mit seinen Strukturwandel-Plänen beste Voraussetzungen für weitere Aktivitäten.“ Doch zunächst sei es Ziel, das Kompostwerk möglichst wirtschaftlich zu betreiben.

Investitionen in Höhe von rund 800.00 Euro geplant

Die Anlage verarbeitet derzeit rund 10.000 Tonnen Bio-Abfall pro Jahr, ist aber auf eine Kapazität von bis zu 24.000 Tonnen ausgelegt. Mit einem Investitionsvolumen von rund 800.000 Euro in technische Erneuerungen, unter anderem in neue Bio-Filter zur Luftreinigung, beabsichtigt Reterra Nord, das Werk in den nächsten 15 Monaten zukunftsfähig zu machen.

Ein wesentlicher Aspekt liege auch auf der Vermarktung der Produkte, betonte Reterra-Geschäftsführer Stefan Grüner: „Kreislaufwirtschaft wird das Modell der Zukunft sein, aber es kann nur funktionieren, wenn der Kreis auch geschlossen wird. Ob Hackschnitzel, Kompost oder Rindenmulch – das, was unser Unternehmen aus dem Abfall der Helmstedter Grünen Tonnen produziert, wollen wir auch hier in der Region vermarkten.“

Bürger können „erheblichen Beitrag“ zur Nachhaltigkeit leisten

Erheblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit dieses Prozesses, dass betonten die neuen Kompostwerk-Betreiber, könne jeder Bürger selbst leisten: „Je weniger Störstoffe wie Plastik wir aus dem Inhalt der Biotonnen herausfischen müssen, desto ressourcenschonender sei der Kreislauf zu bewerkstelligen.“