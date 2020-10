Helmstedter Kammerchor überträgt Konzert live in Kirche

Im Gemeindehaus singen sie, in der gegenüberliegenden Klosterkirche St. Marienberg werden sie gehört: Der Helmstedter Kammerchor Vela Cantamus hat in der Corona-Krise einen Weg gefunden, vor Live-Publikum zu singen – nur wenige Meter voneinander entfernt und trotzdem infektionssicher. In Echtzeit wird der singende Chor in Bild und Ton auf einer vier Meter großen Leinwand in der Kirche St. Marienberg übertragen. Der Kammerchor führt die Stücke im Gemeindehaus auf – das ist mit Sicherheitsabstand und Durchlüften erlaubt.

Bei vielen Besuchern habe das Live-Comeback der Musikalischen Abendandacht am 14. September zeitgleich Begeisterung, aber auch Erstaunen ausgelöst, sagt Chorsängerin Anja Nitschke. Erstaunen, dass technisch so etwas möglich sei: „Viele haben anschließend gesagt: Es klang so, als wären wir live in der Kirche aufgetreten.“

30 Stunden Aufbau der Studiotechnik – zu sehen im Making-of

Tatsächlich steckt dahinter ein großer technischer Aufwand, wie Nitschke weiter erläutert: Es brauchte etwa 30 Stunden, um die von Chorleiter und Label-Inhaber Andreas Lamken gestellte Technik aufzubauen. Tochter Sari Lamken kümmerte sich um den Livestream. Zudem kauften sich die Chorsänger – mit Zuschuss aus der Chorkasse – jeweils eigene Headsets mit Mikrofonen.

Das Making-of der 69. Musikalischen Abendandacht

All das, um zum ersten Mal seit der Corona-Krise wieder live und für ein Publikum aufzutreten. Etwas Besonderes in der Region, wie auch Richard Raphael bestätigt. Er ist Leiter der Chorregion Ost des Niedersächsischen Chorverbandes und betont, dass den meisten Chören derzeit selbst die Räume zum sicheren Proben fehlten. „Die Chöre auf dem Lande sind durch die Corona-Krise völlig ausgebremst – die haben die Technik nicht, die haben die Finanzen nicht, die haben das Know-how nicht.“

Der Kammerchor Vela Cantamus ist da um einiges weiter. „Wir wollten einfach auftreten“, begründet Nitschke – auch, dass die Sänger eigene Headsets anschafften. „Was wir nicht wollten, war eine Auftrittspause bis nächstes Jahr. Deshalb sind wir glücklich und dankbar, dass wir da ein wenig tricksen können.“

Vela Cantamus behalf sich während der Corona-Anfangszeit mit virtuellen Proben und Andachten

Chorleiter Andreas Lamken bei der vergangenen Abendandacht im September. Foto: Privat

Um die Reihe der Andachten nicht abreißen zu lassen, hatten Lamken und der Chor zwischenzeitlich Filme mit Archivmaterial und Stücken produziert, welche die Sänger zuhause einzeln aufnahmen. Für Nitschke zähle aber nicht nur der Spaß am Singen, sondern vor allem die Reaktion des Publikums. So hätten die Chormitglieder vor dem letzten Lied am 14. September ihre Headsets abgenommen, seien „rausgeflitzt“, wie Nitschke sagt, und sangen das letzte Lied mit Abstand im Freien – mit echtem Applaus als Belohnung.

Nun wird am Montag, 5. Oktober, die 70. Musikalische Abendandacht stattfinden, wieder nach demselben Prinzip. Coronabedingt sind ab 19 Uhr 80 Personen gleichzeitig in der Kirche zugelassen. Der Eintritt ist frei. Pfarrer Daniel Kolkmann wird die Gäste in der Kirche mit Lesungen und Gebeten empfangen, der Kammerchor Vela Cantamus steuert geistliche Chorwerke von Komponisten wie etwa Waldemar Åhlén, Hendrik Hofmeyr oder Lajos Bárdos bei.

Plätze sind im Vorfeld per Anruf unter (05353) 917844 oder (05351) 7499 sowie per Mail an info@vela-cantamus.de oder calixt.he.buero@lk-bs.de reservierbar. Plätze, die am Veranstaltungstag bis 18.50 Uhr nicht in Anspruch genommen werden, stehen ab diesem Zeitpunkt auch für unangemeldete Besucher zur Verfügung. Es gelten die für Gottesdienste üblichen Hygiene- und Verhaltensbestimmungen.