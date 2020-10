Blühende Landschaften? Es gibt sie – bei Partnern Helmstedts

Wenn man führende Vertreter von Städten und Gemeinden fragt, ist die Wiedervereinigung eine Erfolgsgeschichte. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage für die Zeitschrift „Kommunal“ des Verbandes teilten 96 Prozent der Bürgermeister in Ost und West die Einschätzung, dass man stolz auf das sein könne, was beim Zusammenwachsen der einst geteilten Länder bislang erreicht wurde.

Einen weiteren, beeindruckenden Beweis dafür lieferte am Sonnabend der Festakt zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit im Helmstedter Juleum, zu dem der Landkreis und die Stadt eingeladen hatten. Es war vor allem der Beitrag von Festredner Norbert Eichler, von zu Hause aus Maschinenbau-Ingenieur, der im Jahr 1990 als frischgewählter Bürgermeister von Haldensleben in Sachsen-Anhalt lernen musste, hauptamtlicher Verwaltungschef eines völlig neuen Staats-, Rechts- und Wirtschaftsgefüges zu sein.

Stadtentwicklung in irrem Tempo

Vor einer illustren Runde, der auch die SPD-Abgeordneten Falko Mohrs (Bundestag) und Jörn Domeier (Landtag) sowie führende Vertreter in Rat und Kreistag angehörten, schilderte Eichler, wie er den Prozess des Aufbruchs in seiner Stadt erlebte und gestalten durfte: In welchem irren Tempo, quasi aus dem Nichts, Gewerbegebiete vor den Toren der Stadt entstanden, wie Groß-Unternehmen (unter anderem das Versandhaus Otto) überzeugt werden konnten, sich hier anzusiedeln, und wie Haldensleben begann, seine marode Altstadt zu sanieren.

Auch die Beziehung zu Helmstedt, gemeint war die Städte-Partnerschaft, die erst im Einheitsjahr besiegelt wurde, streifte Norbert Eichler in seinem Vortrag. „Es gab viele fruchtbare Gespräche, und sie waren getragen von gegenseitigem Respekt“, stellte Eichler heraus. „Wir holten uns oft Rat im Helmstedter Rathaus, hier half man uns beim Aufbau der Verwaltung!“, würdigte der Redner den Beitrag Helmstedts allein auf diesem Sektor.

Die Einheit im Kopf

An die Städtebeauftragte des Helmstedter Partnerschaftsvereins, Ursula Thiel, gewandt, meinte er: „Wenn wir uns regelmäßig austauschen und – wie wir es tun – Erlebnisse miteinander teilen, dann vollzieht sich die Einheit im Kopf.“ Auf die Frage, ob die von dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl getroffenen Verheißungen eingetreten sind, hatte Eichler eine klare Antwort: „Blühenden Landschaften – ja es gibt sie. Nur hatte man das Tempo vielleicht falsch eingeschätzt.“

Helmstedts Landrat Gerhard Radeck und Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert bedankten sich bei Redner mit einem Präsentkorb, stellten aber in eigenen Wortbeiträgen unisono heraus: „Die Deutsche Einheit ist das größte Geschenk, das wir erleben durften.“