Neuer Helmstedt-Bildband umfasst auch Büddenstedt

Herbert Rohm und Klaus Oberlaender stellten das kleine Buch „Helmstedt, Stadt der Einheit“ am Montag im Ratssaal des Rathauses vor. Es sei eine komplette Neuanfertigung, kein Aufguss früherer Bildbände, betonte Rohm. „Die Fotos für den Band haben wir selbst gemacht, um Fragen des Urheberrechts von vornherein aus dem Weg zu gehen.“ Bei den Texten habe man sich zum Teil städtischer Quellen bedient, mit Rückendeckung der Stadt.

KWG fördert Buchprojekt finanziell

Finanzielle Unterstützung für das Buchprojekt kam von der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft (KWG). Deren Geschäftsführer Wito Johann nahm an der Präsentation teil und begründete das Engagement der KWG damit, dass der neue Helmstedt-Bildband auch auf aktuelle bauliche Situationen eingehe wie zum Beispiel am Nordertor und an den Edelhöfen. „Das Buch kommt wie gerufen, denn 2021 feiert die KWG ihr 70-jähriges Bestehen und wir können es als Geschenk einsetzen“, meinte Johann. 150 Exemplare der Startauflage von 400 Stück habe sich die KWG gesichert.

Erhältlich im Bürgerbüro und in Buchläden

Der fotografische Streifzug durch die „Stadt der Einheit“ ist im Bürgerbüro im Rathaus erhältlich, außerdem soll der Bildband über die örtlichen Buchhandlungen Wandersleb und Julius-Buch verkauft werden. „Bei Bedarf weitere Exemplare zu drucken, wird kein Problem sein“, kündigte Herbert Rohm an. Er verwies darauf, dass auch die Einheitsskulptur „La voûte des mains“ an der Autobahn 2 und der Lappwaldsee Berücksichtigung gefunden hätten. Alle Texte des Buches seien mit ehrenamtlicher Unterstützung ins Englische übersetzt worden.

Was hat die Bürger-Aktion dazu bewogen, sich soviel Arbeit zu machen? Rohm dazu: „Besucher der Stadt können im Bürgerbüro schöne Helmstedt-Broschüren bekommen, allerdings sind diese als Andenken oder kleines Präsent ungeeignet.“ Im Buchhandel wiederum gebe es schon länger keinen Helmstedt-Bildband mehr – und Verlage hätten wohl kein Interesse mehr an Neuauflagen. Dieser „Misere“ habe der Verein Bürger-Aktion Alt-Helmstedt abhelfen wollen.