Noch kein Spatenstich, aber die Halle in Warberg wird teurer

In der Nord-Elm-Halle in Süpplingen muss einiges sofort repariert werden.

Wolsdorf. Unter anderem Mehrkosten für Fachplaner sorgen für Kostensteigerungen beim Neubau in Warberg. Auch in der Nord-Elm-Halle muss etwas getan werden.

Endlich mit „realeren Zahlen“ für den Sporthallen-Neubau in Warberg zu arbeiten, lautete zum wiederholten Mal die Forderung einiger Politiker der Samtgemeinde Nord-Elm. In der entsprechenden Fachausschuss-Sitzung am Montag in Wolsdorf wurde im Zuge der Teilhaushalt-Beratungen über die ausstehenden Teuerungen beraten. Hinzu kommen unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen in der Nord-Elm-Halle in Süpplingen.

Eigentlich sind die Kosten für die neue Halle mit drei Millionen Euro gedeckelt. Dazu sind 300.000 Euro für die Planung vorgesehen. Doch noch bevor der erste Spatenstich getan ist, wurde der Nord-Elmer Samtgemeinde-Rat in nicht-öffentlicher Sitzung Mitte September darüber informiert, dass weitere Kosten von 300.000 Euro hinzukommen werden. Wirtschaftlichkeitsberechnung gefordert Grund seien unter anderem Mehrkosten für den Grundstückserwerb sowie Kosten für die Löschwasserversorgung. Darin enthalten sind außerdem zusätzliche Kosten für die notwendigen Fachplaner, die nicht zur Architektenleistung zählen. Bauwesenfachbereichsleiterin Angela Lux informierte im Ausschuss, dass zwei Millionen Euro im kommenden Jahr als investive Mittel bereitgestellt werden sollen, davon 1,6 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigung für die Verwaltung. Neu sei außerdem, dass die Kommunalaufsicht nun eine Wirtschaftlichkeitsberechnung fordere, in der unter anderem auch die Abrisskosten für die Nord-Elm-Halle enthalten sein werden. Der Abschreibungswert inklusive des Abrisses mit 230.000 Euro geplant, wird für das Haushaltsjahr 2024 mit 414.000 Euro veranschlagt. Auch wenn die Halle abgerissen wird, stehen jetzt unaufschiebbare Reparaturen an. Defekte Trennwand wird nicht repariert Nach einer Begehung mit dem Bauordnungsamt des Landkreises muss beim Brandschutz nachgebessert werden. „Die Liste umfasst 13 Punkte“, informierte Angela Lux. Unter anderem müsse der Teppichboden von den Stützen entfernt, die Blitzschutzanlage ertüchtigt, eine neue Tür zum Lüfterraum eingesetzt werden und noch einiges mehr. Insgesamt sollen 17.000 Euro in die Hand genommen werden. Chancen, dass die defekte Trennwand repariert wird, gebe es nicht. „Das ist zu teuer“, antwortete Lux auf Nachfrage von Klaus Röhr (LuB). Insgesamt sorgten gerade die Zahlen für die neue Halle wieder für Kritik. Kritik an Erschließungskosten Röhr sah keine Chance, dass es bei der aktuell veranschlagten Summe bleibt. „Die drei Millionen Euro waren ein Platzhalter, auch vor drei Jahren hätte die Halle nicht so viel gekostet“, stand für ihn fest. Um seine These zu unterstützen, zog er als Beispiel den für Melverode/Braunschweig geplanten Bau einer Zweifachsporthalle heran, für die 6,5 Millionen Euro veranschlagt wurden. Kritik übte er außerdem an den Mehrkosten für das Grundstück, das die Samtgemeinde von der Gemeinde Warberg kauft. Darauf ging Klaus Dieter Blohm von der SPD-CDU-UWG-Gruppe ein. Die Gemeinde hätte eigentlich beschlossen, das Grundstück zu vergeben, habe es aber kommunalrechtlich verkaufen müssen. Allerdings kritisierte auch er die nun auftauchenden hohen Erschließungskosten. „Wenn jetzt festgestellt wird, dass die Löschwasserversorgung nicht ausreicht – warum hat sie denn bisher mit Sportheim und Schießheim ausgereicht?“, wollte er wissen. Verwaltung muss genaue Kosten berechnen Angela Lux erläuterte, dass für solch ein großes Gebäude ein erhöhter Bedarf angenommen wird, der zur Zeit nicht gewährleistet werden könne. Rainer Angerstein (SPD-CDU-UWG) verdeutlichte, dass bereits seit 2016 geplant wird: „Wo sind wir hingekommen, dass wir vier Jahre nur diskutieren? Von außen wirkt das nur noch wie Theater.“ Auch Guido Ruhe (LuB) forderte, endlich die Diskussionen um neue und alte Halle zu beenden. Er plädierte aber dafür, nach weiteren Fördermöglichkeiten zu suchen. Erstmals kamen auch aus der SPD-CDU-UWG-Gruppe Stimmen auf, „endlich konkret zu werden“. Nach einem Antrag wurde die Verwaltung deshalb beauftragt, die detaillierten Kostensteigerungen zu berechnen.