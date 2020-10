Helmstedter Schule schafft CO2-Messer für Klassenräume an

Das Lüften der Klassenräume in Schulen ist nicht erst seit der Corona-Pandemie ein viel diskutiertes Thema unter Schülern, Lehrern und nicht zuletzt Eltern. Das Gymnasium am Bötschenberg (GaBö) in Helmstedt hat sich nun dazu entschieden, für jeden Klassenraum kleine Messgeräte anzuschaffen, um den CO2-Gehalt der Luft für Schüler und Lehrer nachvollziehbar zu machen. Somit können die Klassen an den handgroßen Geräten ablesen, wann sie lüften sollten.

Grund für die Anschaffung der jeweils etwa 35 Euro teuren Geräte seien natürlich in erster Linie die Corona-Krise und die dazugehörigen Bestimmungen gewesen, um das Infektionsrisiko durch Aerosole möglichst klein zu halten, sagt der stellvertretende Schulleiter Christian Jürgens unserer Zeitung. „Dass wir eben auch sehen: Was ist in den Klassenräumen los? Wir müssen den Kindern ja auch klar machen, warum sie lüften müssen.“

Zudem wirke sich der CO2-Gehalt in der Luft laut Studien auch auf die Konzentrationsleistung der Klassen aus, so Jürgens – nur habe sich bislang niemand so richtig damit auseinandergesetzt.

Stellvertretender Schulleiter: Akzeptanz des Lüftens bei Schülern wird erhöht

Dabei sei das Echo von Schülern und Lehrern nach zwei Wochen Testbetrieb der Geräte durchaus positiv. Die Jugendlichen hätten die Richtwerte zum zeitigen Lüften recht schnell verinnerlicht, sagt Jürgens. Wenn es nach Experten wie beispielsweise dem Umweltbundesamt geht, sollte bei einem Kohlenstoffdioxid-Wert über 1000 ppm (Parts per Million oder zu Deutsch Volumenanteile pro Million) für einen Luftaustausch gesorgt werden.

CO2-Werte steigen rasch an – reicht die 20-5-20-Faustformel?

Dass dieser Wert rasch erreicht ist, ist die erste grundlegende Erkenntnis nach zwei Testwochen, wie der stellvertretende Schulleiter ausführt: „Eine Kollegin hat in der sechsten Klasse ganz erschreckend festgestellt, wie schnell diese CO2-Werte ansteigen. Wir können nicht 20 Minuten warten mit Lüften – dann ist die Luft schon zu verbraucht.“ Bei den 20 Minuten bezieht sich Jürgens auf die Empfehlungen des niedersächsischen Kultusministeriums: 20 Minuten Unterricht, fünf Minuten Stoßlüften, 20 Minuten Unterricht.

Die zweite Erkenntnis: Selbst wenn eine Klasse die Fenster aufreiße – das geht beim GaBö mittlerweile, bei einigen anderen Schulen aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen nicht – falle der CO2-Wert in manchen Räumen nicht sofort. Sondern nur, wenn auch die Tür zum Flur aufgemacht werde und Durchzug herrsche. Ob diese Erkenntnis bauliche Maßnahmen am GaBö nach sich ziehe, werde die Schulleitung nach baldigem Auswerten der Erfahrungen mit den Messgeräten festlegen, so Jürgens.

Corona-Gefahr: Wie geht es im Winter an den Schulen weiter?

Gespannt ist er außerdem auf die Zeit nach den Herbstferien – wenn es kälter wird. Im GaBö-Gebäude sind zudem die Heizungen an die Fenster gekoppelt: Sie fahren runter, wenn die Fenster aufgemacht werden. „Bislang hat das Lüften durch die Temperaturen gut funktioniert“, sagt Jürgens. Bei den Schülern habe sich die Akzeptanz, die Fenster auch bei schlechtem Wetter zu öffnen, durch die Messgeräte erhöht. „Was dann aber zum Winter kommt, wissen wir noch nicht. Das wird dann das nächste Experiment.“

