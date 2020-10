Menschen teilen in Helmstedt ihre Hospizerfahrungen

Die Tage rund um den Welthospiztag am 14. Oktober sollten für den Verein Hospizarbeit Helmstedt eigentlich eine intensive und aufregende Zeit werden. Doch die Corona-Pandemie hat einen dicken Strich durch diese Planungen gezogen. Ganz unbemerkt soll der Tag dann aber doch nicht verstreichen. Dafür sorgt ein Aufruf des Vereins, der im nächsten Jahr seinen 15. Geburtstag feiert. „Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Hospizarbeit“, ruft der Vorsitzende Dr. Joachim Scherrieble nun auf. Über die Hintergründe der Aktion sprach er mit uns am Telefon.

Pläne für Kinder- und Jugendtrauerbegleitung liegen wegen Corona auf Eis

Corona hat den Kalender des Vereins mächtig durcheinander gewürfelt. „Wir mussten unsere Pläne bezüglich der Kinder- und Jugendtrauerbegleitung für vier Monate auf Eis legen“, so Scherrieble. Auch der angedachte Festakt, in dessen Rahmen Landrat Radeck und der Verein die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen unterschreiben wollten, entfällt. „Unter Umständen begehen wir das 15-jährige Bestehen im nächsten Jahr im größeren Rahmen, dann holen wir das alles nach“, so der Vorsitzende.

Verpflichtet fühle man sich den Menschen auch ohne Unterschrift. Weil das genau so ist, möchte der Verein von Angehörigen und Hinterbliebenen gern die ganz persönlichen Eindrücke und Erinnerungen erfahren. Ob als Bild, als Ansage auf den Anrufbeantworter oder als E-Mail, wichtig sei ihm, dass es nicht allein um Lob geht. „Wir begleiten im Jahr etwa 100 bis 120 Menschen auf ihren letzten Wegen. Wir freuen uns, wenn Menschen uns Erfahrungen daraus widerspiegeln, Positives wie auch Optimierbares“, so Scherrieble.

Erfahrungen und Eindrücke werden mit anderen Menschen geteilt

Die geteilten Erfahrungen und Eindrücke möchte der Verein gern anderen Menschen, die in eine ähnliche Situation geraten oder sich einfach für die Hospizarbeit interessieren, zugänglich machen, etwa über die Homepage, ein Magazin oder auch in anderer Form. „Das wissen wir noch nicht genau“, erklärte der erste Vorsitzende. Ganz wichtig sei aber, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen. Man wolle Menschen mit der Aktion weiter sensibilisieren. Dabei könnten Erlebnisse helfen.

Für alle, die sich beteiligen möchten, hier die vollständigen Kontaktinformationen: Hospizarbeit Helmstedt e.V., Max-Planck-Weg 1, 38350 Helmstedt, (05351) 5448349, info@hospizarbeit-helmstedt.de.