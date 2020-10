Räbke fordert Gleichbehandlung beim schnellen Internet

Wie es aktuell in der Samtgemeinde Nord-Elm um den Ausbau des Breitband-Netzes bestellt ist, darüber sprachen die Mitglieder im jüngsten Samtgemeinde-Bauausschuss. Vor allem Mängel bei den Bauarbeiten und deren Beseitigung wurden kritisiert. Die Räbker wiesen zudem auf ungleiche Verhältnisse in ihrem Dorf hin.

Eine siebenstündige Begehung habe es etwa in Süpplingen gegeben, berichtete Samtgemeinde-Bürgermeister Matthias Lorenz, der auch Gemeindedirektor in Süpplingen ist. „Fast alle Schäden sind anerkannt worden und sollen noch in diesem Jahr beseitigt werden“, teilte er das Ergebnis mit. Nicht so zufrieden äußerte sich Bürgermeister Klaus Dieter Blohm für Warberg.

Schäden auch beim Durchziehen der Kabel

Drei Begehungen habe es mittlerweile gegeben, doch längst seien nicht alle Schäden beseitigt. Die beschädigte Unterführung an der Burgklause, die laut jetzt vorliegendem Gutachten jedoch nicht einsturzgefährdet sei, wertete er dabei als den größten Schaden. „Wir warten auf eine neue Abnahme erst, wenn auch alle Kabel eingeschossen sind“, verwies er auf ein weiteres Problem.

Denn auch das habe im Falle Warbergs nicht reibungslos geklappt. So hätten an manchen Stellen die Straßen wieder aufgemacht werden müssen, um die Glasfaserkabel durchzuziehen. Über Probleme berichtete auch Ausschussmitglied Thomas Pasemann für Räbke.

Lösung für Räbkes Kerndorf finden

Ein im neuen Baugebiet Räbkes für Bauschutt zur Verfügung gestelltes Baugrundstück, sei auch nach der Begehung mit der zuständigen Firma noch nicht vollständig freigeräumt worden. Langsam werde es aber eng, weil die Bauherren loslegen wollen. Bürgermeister Rainer Angerstein bat Matthias Lorenz zudem, doch noch eine Lösung zu finden, wie auch das Kerndorf noch mit Breitband versorgt werden könnte.

Im Neubaugebiet sind Glasfaser-Kabel verlegt worden, doch große Teile Räbkes fielen nicht in das derzeit laufende Ausbau-Programm. Der Räbker Klaus Röhr nannte das ein strukturelles Problem. „Dort wo Leitungen mit 30 MBit/s liegen, besteht kein Anspruch auf Förderung, aber das sind längst Zahlen von gestern.“

Landtagsabgeordneter eingeladen

In der Diskussion stellte sich heraus, dass alle anderen Nord-Elm-Dörfer zum Teil auch durch Vectoring-Verfahren, also Funk-Übertragung, gut ausgerüstet sein werden. „Dann ist es nur gerecht, die Lücke in Räbke zu schließen“, forderte Rainer Angerstein. „Wäre es nicht so, wäre das sehr kritikwürdig“, stand für ihn fest. Matthias Lorenz versprach, das Thema auf Landkreisebene noch einmal anzusprechen. Doch auch die Räbker selbst kämpfen weiter.

Nachdem die Arbeitsgemeinschaft Dorfentwicklung im Sommer bereits den SPD-Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs zu dem Thema zu Gast hatte, folgt im November ein Ortsgespräch mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Jörn Domeier. Wie Christian Lubkowitz von der AG mitteilt, sei der Abgeordnete der Einladung zum Gespräch gefolgt.