Schöninger Eichendorff-Schüler fiebern Siegerehrung entgegen

Ein Kamerateam der Initiative Bundes-Schülerfirmen-Contest hat einen Image-Film über die Schülerfirma Eichendorff Enterprise gedreht. Die Schöninger Hauptschule steht im Finale des bundesweiten Wettbewerbs, dessen Sieger am 12. November in einer Online-Video-Konferenz verkündet werden. In dieser Live-Schalte soll der Film ausgestrahlt werden. Rund 60 Schüler wirken in dem Unternehmen mit, das Saatkugeln in Handarbeit herstellt und sie in der Region mit wachsendem Erfolg als „Bienchenretter“ verkauft.

Timothy Goos stellt für den Kameramann die Produkte der Schülerfirma Eichendorff Enterprise vor. Foto: Privat „In dem Film haben wir unsere Firma, wie wir arbeiten und unsere Produkte vorgestellt“, berichtet Timothy Goos (13) über den spannenden Drehtag. Das wirtschaftliche Handeln unter dem Gesichtspunkt von Umweltschutz, Nachhaltigkeit und sozialem Engagement der rund 60 in der Firma aktiv mitwirkenden Schüler stand dabei im Mittelpunkt. Doch auch der Spaß kam bei den Filmaufnahmen nicht zu kurz: „Wir haben einen Mitschüler für kurze Spielszenen in ein Bienenkostüm gesteckt“, verrät Sefay Albenita (15). Finale in der Schulturnhalle Nun warten die Eichendorffschüler mit Spannung auf den Tag der Siegerehrung. Für Timothy ist klar: „Wir hoffen, dass wir den 1. Platz holen. Doch selbst wenn wir nicht ganz vorne landen, gefeiert wird auf jeden Fall.“ Auch das wird wegen Corona natürlich „mit Abstand“ passieren, versichert Schulleiterin Gabriela Ruhe. Sie plant, die Verkündung des Ergebnisses in der Schulturnhalle auf Großbildleinwand zu übertragen. Auch die Partnerschule profitiert vom Erfolg Mit ihrer Platzierung unter den Top-Ten des Wettbewerbs ist den Eichendorffschülern bereits jetzt ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro sicher. Doch egal, wie viel am Ende für sie herausspringt: „Zehn Prozent der Siegprämie werden wir an unsere Partnerschule in Solotschiw in der Ukraine weitergeben“, sagt Timothy. Den Kontakt zu ihren Altersgenossen in der Ukraine halten die Schüler via Internet. „Sie entscheiden eigenständig und gemeinsam mit den Schülern in der Ukraine, welche Unterstützung aus Schöningen benötigt und angeschafft wird“, erklärt Lehrerin Meike Wetterich. Zusammen mit Kollegin Melanie Kuhri und drei weiteren Pädagogen der Schule betreut sie die Enterprise-Besatzung der Eichendorffschule. „Die Jugendlichen wie auch die Lehrer investieren enorm viel Herzblut und Zeit in das Projekt“, staunt selbst Schulleiterin Ruhe immer wieder: „Die Schüler bleiben sogar freiwillig nach dem Unterricht in der Schule, um für die Firma zu arbeiten. Mitunter wird sich sogar darum gestritten, wer bleiben darf.“ Voll dabei sind auch die Lehrkräfte, die den Firmenbetrieb nicht nur im Unterricht begleiten, sondern auch einen gehörigen Teil ihrer Freizeit dafür investieren.“ Schülerfirma ersetzt den Wirtschaftsunterricht Sefay Albenita (15) und Timothy Goos (13) mit dem Sortiment der Schöninger Schülerfirma Eichendorff Enterprise. Foto: Markus Brich „Wir ersetzen im Prinzip unseren Wirtschaftsunterricht durch die Schülerfirma“, verdeutlicht Meike Wetterich den Umfang, den Eichendorff Enterprise angenommen hat. Die theoretischen Inhalte, die wir den Schülern nach Lehrplan zu vermitteln haben, werden so zugleich praktisch umgesetzt. Fächerübergreifendes Lernen ergibt sich dabei fast von selbst. Biologie, Englisch aber auch Mathe und Politik spielen bei Eichendorff Enterprise dank der übergeordneten Unternehmensziele ebenfalls eine Rolle. Denn es geht nicht nur darum Saatkugeln zu verkaufen und Geld zu verdienen. So wird die außenpolitische Entwicklung in der Ukraine von den Schülern ebenso aufmerksam verfolgt, wie die innenpolitischen Bemühungen um Umwelt- und Klimaschutz. Dieser lebensnahe Unterricht kommt bei den Mädchen und Jungen der Hauptschule an: „Ich bin froh, dass ich auf der Eichendorffschule geblieben bin“, sagt der 13-Jährige, der die Wahl hatte, auf eine Realschule zu wechseln.