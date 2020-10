Helmstedter ASF pflanzt „Demokratiebaum“ zur Wiedervereinigung

Einen „Demokratiebaum“ pflanzte die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen im Landkreis Helmstedt (ASF) zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Jörn Domeier sowie dem Leiter der Politischen Bildungsstätte Helmstedt, André Lindner, am Tag der Deutschen Einheit neben Haus Weimar der PBH. Das teilt die ASF mit.

Der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung sei nicht nur ein denkwürdiger Tag, um einen Demokratiebaum zu pflanzen, auf der Wiese neben Haus Weimar habe er auch einen besonderen Standort erhalten, so die ASF-Vorsitzende Christine M. Kaiser in ihrer Ansprache: „Weimar war vor gut 100 Jahren der Sitz der verfassungsgebenden Nationalversammlung, von wo aus der Weg zu einem demokratischen Deutschland seinen Ausgang nahm. Und die Politische Bildungsstätte Helmstedt trägt dazu bei, in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Erfahrungswelten, Interessen und Meinungen die politische Urteilskraft zu stärken.“

Der Dülmener Rosenapfel soll für eine stabile Demokratie stehen

Mit der Wiedervereinigung 1990 sei aber nicht nur die innerdeutsche Teilung überwunden worden, sie habe auch dazu beigetragen den Riss, der Europa teilte, zu heilen. Der robuste Dülmener Rosenapfel solle für eine stabile Demokratie stehen, die angesichts der aktuellen, die Demokratien überall auf der Welt gefährdenden politischen Verwerfungen jedoch stets der gemeinsamen Hege und Pflege bedürfe.

Der Geschäftsführer der PBH, André Lindner, verwies als Hausherr auf die herausragende Rolle, die der Politischen Bildungsstätte Helmstedt bei der Vermittlung der politischen Grundwerte unserer Demokratie zukomme. „Dieser Apfelbaum braucht genauso Pflege und Aufmerksamkeit, wie es auch unsere Demokratie, vor allem in Zeiten von aufkeimenden Nationalismus und Populismus, benötigt.“

Mit dem Baum werde ein Zeichen gesetzt, sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen

Der Vorsitzende der SPD im Unterbezirk Helmstedt, Jörn Domeier, bedauerte, dass bei vielen Deutschen von der Freude und Dankbarkeit anlässlich der Wiedervereinigung nicht viel geblieben sei. „Blühende Landschaften sehen wir nicht überall“, konstatierte er und machte deutlich: „Deswegen haben wir heute nicht lediglich einen Baum gepflanzt, sondern wir setzen mit ihm ein Zeichen dafür, dass wir uns auch weiterhin mit ganzem Herzen Tag für Tag einsetzen werden für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung.“