Dieb stiehlt in Königslutter Auto und fährt danach gegen Baum

Zu einem Diebstahl mit anschließendem Unfall kam es am Sonntag in Königslutter.

Königslutter. Gegen 19.30 Uhr meldete am Sonntag ein Zeuge einen Unfall in der Schöppenstedter Straße. Minuten vorher stahl der Fahrer den Wagen in der Stiftstraße.

Einen Schaden von mindestens 9000 Euro hat ein Unbekannter am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall verursacht. Zuvor hatte der Unbekannte den Wagen gestohlen, schreibt die Polizei.

Gegen 19.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei ein Verkehrsunfall in der Schöppenstedter Straße. Ein Fahrzeug sei mit einem Baum am Fahrbahnrand kollidiert und in Brand geraten. Als die Polizei den Unfallort erreichte, war die Freiwillige Feuerwehr Königslutter bereits mit Löscharbeiten an einem verunglückten Citroën beschäftigt.

Der bislang unbekannte Dieb flüchtete vom Unfallort

Ein Autofahrer oder andere Personen waren nicht vor Ort. Ermittlungen bei der Fahrzeugbesitzerin ergaben, dass das Fahrzeug wenige Minuten vor dem Unfall in der Stiftstraße gestohlen worden war. Die Eigentümerin des Citroën hatte ihren Wagen vor dem Wohnhaus abgestellt, als sie Sekunden später in der Wohnung das Geräusch von einem aufheulenden Motor und durchdrehenden Reifen hörte. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, war der Citroën verschwunden.

Der Wagen fing Feuer nach der Kollision mit dem Baum

Wenige 100 Meter weiter, auf der Schöppenstedter Straße, endete die Fahrt des Citroën. In einer Linkskurve verlor der unbekannte Autofahrer die Kontrolle über den Citroën, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Danach flüchtete er vom Unfallort. Ob er sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen zugezogen hat, ist unbekannt. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Fahrzeug aus, und der Wagen fing Feuer.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Personen gesehen oder etwa einen Anhalter mitgenommen hat, möge sich melden bei der Polizei Königslutter unter (05353) 941050.

