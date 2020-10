Immer wieder verschaffen sich Fußgänger unbefugt Zutritt zu der Baustelle in Grasleben – das kann gefährlich werden.

Grasleben. Die Samtgemeinde Grasleben sowie Bauleitung und ausführende Baufirma appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, sich nicht in Gefahr zu bringen.

Baustelle in Grasleben darf nicht betreten werden

Die Baumaßnahmen in der Magdeburger und Querenhorster Straße in Grasleben sind mittlerweile gut vorangekommen. Mit dem vierten und letzten Bauabschnitt wurde begonnen. Dieser erstreckt sich von der Einmündung Vorsfelder Straße bis zur Einmündung „Schlagbaum“.

Die Baumaßnahmen beschränken sich im Wesentlichen auf den Fahrbahnbereich, teilweise werden jedoch auch erforderliche Reparaturarbeiten an den Nebenanlagen, die in der Straßenbaulast der Gemeinde Grasleben liegen, ausgeführt werden.

Baustelle ist durch Bauzäune gesichert

Der Baustellenabschnitt ist mit Bauzäunen gesichert, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und auszuschließen, dass es zu Unfällen kommt. Wie die Samtgemeinde jetzt mitteilt, sei in den vergangenen Tagen vermehrt beobachtet worden, dass Fußgänger die Bauzäune eigenmächtig öffnen und den Baustellenbereich betreten. Da dort mit schwerem Gerät gearbeitet werde, könne es in solchen Situationen zu schweren Unfällen mit Personenschaden kommen. Die Bauleitung und die ausführende Baufirma appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, den Gefahrenbereich nicht zu betreten.

Einschränkungen und Umleitungen nicht komplett vermeidbar

Um diese Straßenbaumaßnahme für die Anlieger und Verkehrsteilnehmer erträglich zu gestalten, sei die Instandsetzung der Ortsdurchfahrt in vier Bauabschnitte unterteilt. Einschränkungen und Umleitungen für den KFZ- und Fußgängerverkehr ließen sich jedoch trotzdem nicht gänzlich vermeiden. Dies gelte auch für den Weg zur Grundschule Grasleben. Aus Richtung Osten könne die Schule über die Gartenstraße erreicht werden, aus den übrigen Richtungen nur über die Vorsfelder Straße beziehungsweise den Alten Friedhof.

In der Vorsfelder Straße sei eigens eine Ampel auf Höhe der Bushaltestellen installiert worden, um das sichere Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. An dieser Stelle halten auch die Schulbusse. Die Kinder können von dort über den Weg entlang des Alten Friedhofs sicher in die Friedhofstraße zur Grundschule gelangen.

red