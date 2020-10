71-Jähriger fährt mit Auto bei Bahrdorf gegen einen Baum

Ein 71-Jähriger ist am Montagmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 62 zwischen Mackendorf und Bahrdorf kurz hinter der Kreuzung Blanken schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Zur Rettung, so die Kreisfeuerwehr, musste das Dach des Fahrzeugs mittels Schere und Spreizer abgetrennt werden. Der Mann sei ins Krankenhaus gekommen. Obwohl die Straße während der Maßnahmen voll gesperrt war, so die Wehr weiter, seien einige Fahrer um die Absperrung herumgefahren und hätten dann verwundert an der Unfallstelle gestanden. Daher appelliert die Feuerwehr nochmal an die Vernunft der Autofahrer: Straßen würden nicht ohne Grund gesperrt.

