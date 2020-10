Erinnerung an Heinz-Bruno Krieger, Ehrenbürger Königslutters

„So lange man noch deiner gedenkt, bist du nicht vergessen!“ Dieser Ausspruch gehört zu den mehr als 400 Gedichten, Versen und Lebensweisheiten, die der im Jahr 1999 gestorbene Heimatforscher und Ehrenbürger der Stadt Königslutter, Heinz-Bruno Krieger, hinterlassen hat. Zu seinem 100. Geburtstag am 2. November soll seiner gedacht werden, schreibt Wilfried Kraus, der viele Jahre lang Stadtarchivar war,

Er wuchs in einfachen Verhältnissen in einem kleinen Haus auf der Neuen Straße auf und lebte dort bis zu seinem Lebensende. Da sein Vater früh verstarb, wurde er von sei Mutter erzogen, einer tief religiösen Frau mit starker heimatlicher Bindung. Das prägte den Heranwachsenden, und da er von Kindheit an geschichtlich interessiert war, sog er alles begierig auf, was die Älteren aus der Vergangenheit erzählten.

Bald nach seiner Volksschulzeit wurde er zum Arbeitsdienst und später zur Wehrmacht eingezogen. 1945 wurde er als Unteroffizier in Polen schwer verwundet und als wehruntauglich und schwerbehindert entlassen. Die schlimmen Kriegserlebnisse hatten ihn tief berührt. Lange war er arbeitslos, beschäftigte sich als Holzschnitzer und fand schließlich eine Anstellung im Volkswagenwerk in Wolfsburg. 1943 hatte Krieger Frau Ilse Rau geheiratet, die Eheleute bekamen 8 Kinder, die große Familie wohnte weiterhin in dem kleinen Elternhaus.

Heinz-Bruno Krieger forschte sein Leben lang. Die Geschichte der Menschen in unserer Region, der Häuser und Straßen der kleinen Stadt und die mystischen Erzählungen der Alten, Sagen, Märchen, Spukgeschichten, all das trug er zusammen. Er schrieb es auf und veröffentlichte es in Zeitungsbeiträgen und Schriften.

Große Beachtung und Verbreitung fanden seine „Elmsagen“. Sein großes Wissen gab er bereitwillig weiter, korrespondierte mit vielen Menschen und war ein begehrter Redner, auch im „plattdeutschen Arbeitskreis“.

Kriegers Nachlass in Bezug auf Heimatforschung befindet sich heute im Stadt- und Bildarchiv Königslutter und füllt dort ganze Regalreihen. Für sein unermüdliches Sammeln und Forsche erhielt Heinz-Bruno Krieger zahlreiche Ehrungen. So wurde er 1969 „Sonderbeauftragter der Gesellschaft zur Förderung der Heimatpflege“, 1982 bekam er das „Niedersächsische Verdienstkreuz am Bande“, und 1986 wurde er Ehrenbürger der Stadt Königslutter am Elm. Heinz-Bruno Krieger verstarb am 17. September 1999 nach langer Krankheit. Das, was er hinterlassen hat, lebt aber weiter und macht ihn unvergessen.